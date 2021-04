» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Llegaron más vacunas a Campana







Se produjo el arribo de nuevas dosis a los vacunatorios de la UTN, la UNLu y el Hospital San José. De esta manera, no se descontinúa la provisión de la sustancia principal para la inoculación de las personas. Nuevas dosis de la vacuna Rusa Sputnik-V llegaron ayer a nuestra ciudad, para sostener el stock y la continuidad de las aplicaciones recientemente incrementadas en la última semana. Las vacunas fueron trasladadas a las sedes e vacunación que funcionan en la UTN, la UNLu y el Hospital San José, informaron fuentes de la Coordinación del Plan Vacunate! En nuestra Ciudad. Además, señalaron que las dosis asignadas al Hospital, permitirán la reasignación de todos los turnos a personas alérgicas o cuyas patologías demandan un respaldo sanitario especial para recibir la vacuna. "Lo importante es la continuidad en el desembarco de las distintas vacunas, que nos permitan sostener e incrementar el volumen de vacunación, en especial cuando la segunda ola de contagios ha incrementado la cantidad de casos y es mucho más urgente brindarles protección a nuestros adultos mayores y a quienes tienen algún problema de salud preexistente" señaló el Coordinador local, Leonardo Midón. Y concluyó diciendo: "El esfuerzo de la vacunación debe ser acompañado por el de los cuidados individuales y la conciencia colectiva. Quienes se inscribieron para recibir la vacuna, deben chequear diariamente su aplicación, correo electrónico o teléfono celular indicado para recibir la notificación. Les recordamos que, si no han podido asistir al turno asignado, pueden hacerlo sin necesidad de reprogramación dentro de los 15 días de la fecha original. Y quienes aún no lo hicieron, pueden registrarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar".

