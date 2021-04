» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Panamerican Energy:

Axion incorpora una nueva torre fraccionadora a la Refinería Campana







Fue fabricada en Santa Fe y separa nafta, gasoil, gas licuado, y elementos pesados. Será montada durante la próxima parada programada de la planta de Craqueo Catalítico. Este domingo y el lunes, no sin sorpresa, cientos de vecinos de la ciudad fueron testigos del transporte hasta la refinería Axion de una flamante Torre Fraccionadora que será montada próximamente durante la próxima parada de la unidad de Craqueo Catalítica. La monumental estructura, diseñada para separar nafta, gasoil, gas licuado, y elementos pesados, supera los 40 metros de altura. Tiene un diámetro de 4,6 metros y pesa 135 toneladas. Fue fabricada por la empresa SICA, de la localidad de Esperanza, en el centro este de Santa Fe, a unos 38 kilómetros de la capital de esa provincia y a poco más de 400 kilómetros de nuestra ciudad. El dato no es menor, si se tiene en cuenta que la empresa de transportes Román necesitó de una semana para cubrir esa distancia merced a dos carretones de 7 ejes cada uno colocados en ambos extremos de la estructura que, al viajar acostada, superaba los 6 metros de altura. Esta última condición implicó la sobre elevación transitoria de cableados y secciones de puentes peatonales que se encuentran a lo largo de todo el trayecto entre Esperanza y Campana, lo que demandó un importante trabajo de programación y ejecución logística pocas veces visto al menos en nuestra ciudad, involucrando también la coordinación y asistencia de personal de Policía, Tránsito y Defensa Civil. MADE IN ARGENTINA Según fuentes de Axion, el nuevo equipo reemplazará al existente, buscando una mayor eficiencia en el proceso pero no implica un salto en términos de volumen. Su fabricación fue confiada a SICA Metalúrgica Argentina, empresa dedicada al diseño y producción de recipientes sometidos a presión y equipos de proceso para la industria del Gas, Petróleo y Química que, a lo largo de sus 35 años de trayectoria, fueron exportados a 20 países. En joint venture con el grupo Haizea Wind, desde el 2017 la actividad industrial de SICA incluye también la construcción de secciones tubulares metálicas de más de 5 metros de diámetro y 35 de largo para la construcción de torres estructurales donde son montados generadores eléctricos a partir de energía eólica.

La torre tardó 1 semana en recorrer 400 kilómetros desde los talleres de Esperanza, en Santa Fe.





El paso de la impresionante estructura por nuestra ciudad.





El equipo ingresó a la refinería el lunes a la madrugada por el portón 14.

#Dato una caravana con un carretón de la empresa Román traslada desde Santa Fe una torre de fraccionamiento que destila el petróleo en diferentes cortes, de pesado a mas liviano, con destino a refinería AXION. Levantaron la pasarela de #Panamericana km 76. Continúa por Ruta 6 pic.twitter.com/ZExVyWaaB0 — Daniel Trila (@dantrila) April 11, 2021

