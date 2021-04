» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Axel Cantlon: "La modificación de Ganancias es positiva, pero insuficiente"







El concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, aseguró que "ningún trabajador en relación de dependencia debería pagar" este Impuesto. Además, marcó una "diferencia injusta" para quienes se encuentran en el límite. En cambio, destacó que se haya incorporado la propuesta del bloque Evolución Radical para deducir las erogaciones relacionadas a la educación. Días atrás se convirtió en Ley la modificación al Impuesto a las Ganancias que eleva el piso mínimo del tributo a quienes perciben un salario bruto de, al menos, 150 mil pesos o una jubilación por encima de los ocho haberes mínimos. La norma es retroactiva a enero y, además, excluye al aguinaldo del cálculo. "Vemos con agrado que un montón de trabajadores sean beneficiados con esta reforma, pero al mismo tiempo creemos que es insuficiente", señaló al respecto Axel Cantlon. En ese sentido, el concejal de la UV Más Campana explicó que "todavía habrá un montón de trabajadores pagando este impuesto" y que ello "es injusto", porque "ningún trabajador en relación de dependencia debería pagar" un Impuesto a las Ganancias. "Sabemos que esto fue creado en una situación de emergencia económica en la que se necesitaba recaudar y se incluyó a los trabajadores en relación de dependencia como contribuyentes, pero la realidad es que deberían estar eximidos todos. Y esperamos que en algún momento suceda", remarcó el edil campanense, al tiempo que recordó que el tributo se fue desvirtuando por la situación inflacionaria que viene afectando al país y, en particular, a los trabajadores. Otro detalle de la reforma en el que Cantlon hizo foco fue en la "diferencia injusta" que se genera entre un trabajador que gana 145 mil y otro que gana 155 mil: "Aquel que supera el tope va a pagar muchísimo de Ganancias en relación al otro, que no pagaría, y se daría en una situación en la que no hay grandes diferencias entre un salario y otro". Finalmente, el concejal de la UV Más Campana destacó que si bien esta modificación fue impulsada por el oficialismo nacional, su aprobación "fue consensuada, aun con disidencias, por todos los bloques de la Cámaras de Diputados". Y sobre el trabajo de la oposición destacó la incorporación de la iniciativa del diputado Emiliano Yacobitti, de Evolución Radical, quien propuso deducir de ganancias las erogaciones relativas a la educación, en todos sus niveles. "Esto es muy positivo porque contemplar a la educación como una inversión es un punto esencial de cualquier proyecto de país y ya son décadas en las que el Estado se desentiende de esta función esencial. Y que un trabajador deba limitar las opciones de desarrollo educativo de sus hijos por estar incluido en el Impuesto a las Ganancias no tiene sustento lógico", cerró Cantlon.



PARA AXEL CANTLON, "TODOS LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEBERÍAN ESTAR EXIMIDOS".



Axel Cantlon: "La modificación de Ganancias es positiva, pero insuficiente"

