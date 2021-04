» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Regionales:

Sin embargo, desde la compañía automotriz aclararon que la medida no altera "mayormente" los planes de fabricación. "Pensamos en la salud de nuestros empleados", manifestaron. La segunda ola de la pandemia de COVID-19 sigue haciendo estragos. Este fin de semana trascendió que la automotriz Toyota debió suspender todo un turno de producción tras haber registrado varios casos de coronavirus entre sus operarios. Desde la compañía manifestaron que la decisión se debió a que piensan "en la salud" de sus empleados y señalaron que esta decisión no pone en juego "mayormente" las metas de fabricación. "El turno tarde se suspendió por una semana y no altera mayormente la producción pero pensamos en la salud de nuestros empleados", expresó una fuente de la empresa citada por el medio online Enlace Crítico. Los casos positivos se habrían registrado en el ingreso a la planta y no dentro de las instalaciones o en los puestos de trabajo, lo que reduciría la posibilidad de contagios. Esto se logró gracias a los sistemas de detección de síntomas que la planta Zárate dispuso como parte de su protocolo y que incluyen cámaras termográficas en las porterías. "Tenemos un sistema de prevención y detección que nos permite saber el estado de un empleado cuando ingresa al establecimiento. En estos casos puntuales, donde se confirmó la posibilidad de contagio, se aisló al posible foco y todo su entorno. Convengamos que en Toyota trabajan operarios de distintas localidades", comentó la fuente consultada. La suspensión del turno de producción se extendería a lo largo de una semana. Toyota fue una de las industrias que detuvo sus actividades con la cuarentena obligatoria en marzo del 2020, pero hacia mayo pudo restablecer sus operaciones luego de definir protocolos de prevención. Según informó en aquel momento la empresa, las medidas de seguridad fueron desarrolladas e implementadas con el acuerdo de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, buscando producir de forma ordenada y eficiente. Los protocolos de reapertura incluían entonces la programación de un solo turno de producción para limitar la interacción entre los empleados y permitir una limpieza adicional de las instalaciones. Algunos sectores comunes fueron modificados para permitir el distanciamiento social. En paralelo, el sindicato de trabajadores mecánicos (SMATA) brindó capacitaciones al personal operario en el protocolo COVID. El objetivo fue informar sobre las medidas preventivas y síntomas a tener en cuenta para detectar de forma temprana la enfermedad, así como comunicar el plan de acción en caso de una sospecha de contagio.

