» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

13 de Abril de 2021







DIFERENCIAS El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan aclaró este lunes que la vacuna Sinopharm "no es la misma que la Sinovac" a la vez que dijo que la dosis que se aplica en la Argentina "protege muchísimo más que la que se habla en China". "La vacuna Sinopharm no es la misma que la Sinovac. La vacuna china que se aplica en Argentina es Sinopharm, protege muchísimo más que la vacuna de la que hoy habla China", aseguró Gollan. Además el funcionario manifestó: "Si nosotros recibimos las vacunas que están pendientes en los próximos 15 días vamos a poder vacunar a todas aquellas personas con comorbilidades". En tanto, indicó: "Ayer teníamos el mismo nivel de camas en general que en el pico del año pasado. El 30% de la gente que se enferma de Covid-19, incluso los niños, quedan con secuelas, en especial con los pulmones. Es un desastre lo que produce esta enfermedad". Más información: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/cuales



AUMENTA EL GAS El Gobierno dispondrá en mayo próximo un aumento en las tarifas de gas para los hogares de entre 6% y 7%, y del 4% para las pequeñas y medianas empresas, en lo que será el primer incremento de los precios de la energía desde la asunción de Alberto Fernández. En mayo aumentarán también las tarifas de transporte y distribución de gas por redes, confirmó el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal. El funcionario dijo que "la suba permitirá recomponer ingresos a transportistas y distribuidoras, pero no traslada el nuevo precio en dólares por el Plan Gas y son tarifas justas, razonables y asequibles". CRECEN Las reservas internacionales del Banco Central podrían alcanzar hoy un volumen de 40.000 millones de dólares, nivel que no registraban desde fines de octubre, en medio de una corrida cambiaria. Según información oficial de la autoridad monetaria, las reservas se ubicaron este lunes en 39.923 millones de dólares, con lo que solo en abril acumulan una suba de 330 millones. En el primer día hábil del año -4 de enero-, los fondos atesorados en el Central habían llegado a 39.501 millones de dólares, por lo que en comparación con el cierre de este lunes crecieron 422 millones. El 27 de octubre de 2020, el día en que el dólar blue llegó al récord de 195 pesos, las reservas habían tocado un nivel de 40.140 millones de dólares. A partir de ese momento empezaron a bajar de manera preocupante, hasta llegar a un piso de 38.619 millones de dólares el primero de diciembre de ese mismo año. Si bien en el año, las reservas suben 422 millones de dólares, las compras producto de diarias intervenciones del Central llegaron a 2.900 millones. CIFRAS ORIENTALES Uruguay según un ranking superó por primera vez a Brasil, en medio de una suba de contagios que pone al borde de la ocupación total las camas de cuidados intensivos. Según el sitio web Our World in Data de la Universidad de Oxford, que permite analizar datos y comparar países para entender el avance de la pandemia en el mundo, Uruguay es el país sudamericano con más muertes por COVID-19 en los últimos siete días, porque su tasa es de 14,85 fallecidos por día por cada millón de habitantes, mientras la de Brasil es de 14,59. Las estadísticas exhiben la compleja situación del país vecino, que además de una suba de contagios muy fuerte exhibe una consecuente complicación en su situación sanitaria. El país registra 144.642 contagiados desde el inicio de la pandemia, y 1.462 muertes, pero desde comienzo de este año muestra una suba notoria de casos con positivos en sus 19 departamentos.

Breves: Noticias de Actualidad

13 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar