"Cometí un gran error", reconoció el campanense, que partía desde el segundo lugar. El ganador de la final fue Matías Rossi. La final de la tercera fecha del Campeonato 2021 del Súper TC2000 le presentaba un gran desafío al campanense Matías Milla, quien luego de ser segundo en la carrera clasificatoria del sábado partía desde la primera fila. Sin embargo, tuvo inconvenientes en la partida detenida y su Renault Fluence se quedó completamente parado. "Cometí un gran error en la largada", reconoció luego el piloto de nuestra ciudad, que afortunadamente no fue impactado por ningún vehículo y pudo finalmente arrancar, aunque quedó relegado al fondo del pelotón. "Se me paró el auto y se me terminó el domingo, más allá que pudimos avanzar algunos lugares después", señaló el Negro, quien finalizó la carrera en la 12ª posición, fuera de la zona de puntos. "Rescato el buen trabajo que hicimos durante todo el fin de semana, la buena performance en la carrera clasificatoria. Ahora ya hay que pensar en la próxima carrera en San Nicolás", cerró con amargura. El ganador de la final fue Matías Rossi (Toyota), quien hizo una gran largada (avanzó del 6º al 2º puesto) y posteriormente dio cuenta de Facundo Ardusso (Honda) para asumir la punta que ya nunca más abandonó. El segundo puesto fue para Franco Vivian (Toyota), quien había sido el ganador del sábado. Mientras el podio lo completó Bernardo Llaver (Chevrolet). Más atrás se ubicaron Leonel Pernía (Renault), Emiliano Spataro (Toyota), Ardusso, Agustín Canapino (Chevrolet) y Julián Santero (Toyota). Con este resultado, las posiciones del campeonato siguen siendo encabezadas por Pernía (52 unidades). Después aparecen Rossi (48), Canapino (38), Santero (37) y Ardusso (33). Por su parte, Milla (17) volvió al noveno lugar. La cuarta fecha del campeonato se desarrollará el 2 de mayo en el autódromo Ciudad de San Nicolás.

