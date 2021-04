» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

A TODO O NADA Esta noche, San Lorenzo de Almagro enfrentará como visitante a Santos de Brasil con la necesidad de revertir la derrota 3-1 que sufrió la semana pasada en el Nuevo Gasómetro para poder avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La parada es ultra complicada para el Ciclón, que saldrá a la cancha sabiendo que deberá convertir, al menos, tres goles. Oscar y Ángel Romero serán titulares junto a Nicolás Fernández y Franco Di Santo. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y será dirigido por el uruguayo Esteban Ostojich.



NI LANÚS NI VÉLEZ En el cierre de la novena fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, ninguno de los dos líderes de la Zona B logró sumar: Vélez (19 puntos) perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán, mientras Lanús (16) cayó 3-1 como local frente a Newells. En el tercer puesto se ubica Unión (14), que el domingo le ganó 1-0 a Boca Juniors (13). Así, el Xeneize sigue en la misma línea de Independiente (13) y Talleres (13), mientras un escalón por debajo quedaron Defensa y Justicia (12) y Huracán (12), que ayer goleó 3-0 a Sarmiento de Junín. En tanto, en la Zona A sigue mandando Colón (20), a pesar de su derrota 3-2 ante River Plate (15) en el Monumental. El Millonario comparte el segundo puesto con Racing Club (15) y Estudiantes de La Plata (15), mientras San Lorenzo (14) quedó en el quinto lugar. Un punto por detrás se ubican Central Córdoba (13), que igualó 0-0 con Argentinos, y Banfield (13), que cayó 3-1 ante Rosario Central (12). CHAMPIONS LEAGUE Hoy se definirán los primeros dos semifinalistas. Por un lado, Paris Saint Germain recibirá a Bayern Munich con la ventaja de haber ganado 3-2 en la ida en Alemania. Y por el otro, Chelsea será local frente a Porto con la tranquilidad de haber ganado 2-0 en Portugal. Ambos encuentros comenzarán a las 16.00 y serán transmitidos por ESPN. PRIMERA C Hoy se pone en marcha la séptima fecha del Torneo Apertura con cuatro partidos. El líder Central Córdoba de Rosario (13 puntos) recibirá a San Martín de Burzaco, mientras el escolta Argentino de Merlo (12) será local frente a Luján. Los otros dos cotejos serán: Dock Sud vs Atlas y L.N. Alem vs Deportivo Español. GOL CLAVE DEL PAPU La 30ª fecha de La Liga de España se cerró ayer con victoria de Sevilla, que le ganó 4-3 como visitante a Celta de Vigo en un partido que se definió con un gol de Alejandro Gómez. Así, el conjunto andaluz se acercó a la pelea por el título: suma 61 puntos y quedó a seis del líder Atlético Madrid (67), que el domingo igualó 1-1 con Betis. En la discusión también están Real Madrid (66) y Barcelona (65). LIMÓ DISTANCIA, PERO… Por la 31ª fecha de la Premier League, Manchester United le ganó 3-1 como visitante a Tottenham y aprovechó la derrota del Manchester City ante Leeds para achicar la diferencia a once unidades, todavía con un partido menos que su archirrival. INTER NO AFLOJA Después de la victoria de Milan, el líder Inter no quiso ceder terreno: el domingo superó 1-0 como local a Cagliari por la 30ª fecha de la Serie A y recuperó los 11 puntos de ventaja sobre su archirrival y escolta.

