» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; es la séptima vez que no gana en las primeras cinco fechas







Esta mala racha inicial ya la sufrió en dos ocasiones en el Nacional: en la temporada 1991/92 y en el Torneo de Transición 2016. Y la primera vez que lo padeció fue en la Primera B 1985, cuando perdió sus primeros seis partidos. En su primera participación en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), allá por 1961, Villa Dálmine se presentó en la Tercera de Ascenso de manera arrolladora: doce triunfos en las primeras doce fechas fueron los primeros pasos del camino que condujo al Violeta al primer ascenso de su historia. Hoy, casi 60 años después, el arranque de campeonato dista mucho de aquella contundencia luego de haber sumado cuatro empates y una derrota en sus primeros cinco compromisos. De hecho, es apenas la séptima vez que el equipo de nuestra ciudad no logra ganar en las cinco fechas iniciales de un torneo. La primera vez que le ocurrió a Villa Dálmine fue en aquella inolvidable temporada 1985 de la Primera B, cuando dirigido por Ediberto Righi cosechó seis derrotas en sus seis primeras presentaciones (Atlanta, Quilmes, Banfield, Lanús, Racing Club y San Miguel). La racha eyectó al DT y en la séptima jornada, bajo la dirección técnica del "interino" Carlos Cazador, el Violeta ganó 3-1 como visitante frente a Argentino de Rosario. Después llegaría Roberto Resquín y el equipo tendría una gran segunda rueda, venciendo incluso a La Academia como local. La segunda vez fue nuevamente en la segunda categoría del fútbol argentino, pero en el Nacional B, en el comienzo de la temporada 1991/92: cosechó dos empates (Deportivo Italiano y Defensa y Justicia) y tres derrotas (Instituto, Laferrere y Chaco For Ever). El primer triunfo recién llegaría en la octava fecha: 2-0 ante Deportivo Maipú de Mendoza como local, cuando Roberto Resquín ya había reemplazado a Alejandro Semenewicz como entrenador del equipo. En tanto, en el Apertura 1997 de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine tuvo un inicio de un empate (Argentino de Quilmes) y cuatro derrotas (Laferrere, Tristán Suárez, Defensa y Justicia y Argentino de Rosario). En la sexta jornada sí pudo festejar: triunfo 2-1 ante L.N. Alem en Campana. Las siguientes dos veces que el Violeta sufrió un arranque sin victorias en las primeras cinco fechas fueron en la Primera C, en temporadas consecutivas y con misma cosecha: un empate y cuatro derrotas. En la 2009/10 recién pudo ganar en su octava presentación (cuando Claudio Bolli ya había reemplazado a Walter Cataldo), mientras en la 2010/11 lo hizo en la séptima jornada, en el debut de Walter Nicolás Otta como DT Violeta (sucedió a Jorge Olguín): fue 4-1 a Argentino de Merlo como visitante. Finalmente, la sexta vez que Villa Dálmine no pudo ganar en sus primeros cinco compromisos de un certamen fue en el Torneo de Transición 2016 del Nacional B. Aquel equipo dirigido por Jorge Vivaldo cosechó dos empates y tres derrotas en ese arranque y la primera victoria recién llegó en la octava fecha (2-1 a Juventud Unida de Gualeuguaychú), cuando Walter Marchesi asumió la conducción del plantel. En tanto, el equipo de nuestra ciudad también tiene un antecedente de cuatro empates en las primeras cinco fechas en el Nacional: fue en la temporada 1992/93, cuando igualó con Central Córdoba (R), Atlético de Rafaela, Laferrere y Colón de Santa Fe, con la diferencia que en la tercera fecha había superado 3-2 a Atlético Tucumán. Esa victoria es la que le viene siendo esquiva al conjunto que actualmente dirige Felipe De la Riva. El próximo sábado, como local ante All Boys, tendrá una nueva chance para alcanzarla y dejar este mal arranque en el pasado. Y en las estadísticas.



LA ÚLTIMA VEZ QUE VILLA DÁLMINE NO HABÍA PODIDO GANAR EN LAS PRIMERAS CINCO FECHAS FUE EN EL TORNEO DE TRANSICIÓN 2016. "VAMOS CRECIENDO COMO EQUIPO" Luego del empate 1-1 frente a San Martín de San Juan, el autor del gol de Villa Dálmine, Marcos Sánchez, se mostró satisfecho con la producción del equipo: "Hicimos un gran partido ante un gran rival. Me voy conforme, convencido de que merecíamos más, aunque también tenemos claro que debemos estar más concentrados, porque es la segunda vez que nos empatan un partido en casa", señaló en diálogo con FM Radio City. El mediocampista, que terminó jugando como lateral por izquierda (la posición en que hizo gran parte de su carrera profesional), además agregó: "Vamos creciendo como equipo. Hoy generamos más oportunidad de gol y rescato la intensidad que tuvimos a lo largo del partido. Somos un plantel nuevo, con muchos chicos que no jugaron nunca en esta divisional, que es muy complicada. Cuando llegue la victoria nos va ayudar mucho, porque nos va a dar confianza a todos".

MARCOS SÁNCHEZ

Primera Nacional:

Villa Dálmine; es la séptima vez que no gana en las primeras cinco fechas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar