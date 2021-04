» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 13/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Volvieron a ganar y comparten la cima de la Zona B con 13 unidades. En tanto, All Boys, próximo rival Violeta, también festejó y quedó 3º con 10. La quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional se cerró el domingo con la disputa de seis encuentros. Entre ellos se destacaron las victorias de Independiente Rivadavia y Güemes. El conjunto mendocino le ganó 2-0 como visitante a Almagro, mientras el elenco santiagueño superó 3-0 como local a Barracas Central. Con estos resultados y dado que Brown de Adrogué cayó 2-1 ante San Telmo como visitante, Independiente Rivadavia y Güemes quedaron en la cima de las posiciones con 13 unidades cada uno. Después aparece All Boys, que derrotó 2-0 como local a Tristán Suárez, por lo que el sábado llegará a Campana con 10 puntos y ubicado en el tercer escalón de la tabla. Los otros dos partidos del domingo fueron empates: Deportivo Morón igualó 2-2 con Instituto, mientras Atlético de Rafaela cosechó su cuarto 0-0 consecutivo en su visita a Santamarina de Tandil. De esta manera, La Gloria y La Crema suman, al igual que el Violeta, cuatro empates cada uno y todavía no han podido ganar. El otro equipo que tampoco cantó victoria en la Zona B es Guillermo Brown (PM), que ocupa el último puesto con apenas 2 unidades. En tanto, en la Zona A, Mitre desaprovechó ayer su oportunidad de quedar como único líder al perder 2-0 como visitante frente a Deportivo Riestra y quedarse sin invicto. Antes, el domingo, Quilmes había dejado pasar su chance de alcanzar la cima, al caer 2-1 en su visita a Deportivo Maipú de Mendoza. En cambio, Gimnasia de Mendoza sí la aprovechó: venció 3-1 como local a Estudiantes de Buenos Aires, llegó a 12 puntos y comparte el primer puesto con Tigre.Más atrás quedaron: Atlanta, con 11 unidades; Belgrano y Mitre, con 10; y Quilmes con 9. Hoy concluye la quinta jornada de la Zona con el duelo que San Martín y Chacarita disputarán en Tucumán (19.15; TyC Sports). En tanto, anoche, Almirante Brown le ganó 1-0 a Nueva Chicago con gol de Martín Batallini.



