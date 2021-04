» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Desde el hospital negaron la llegada de nuevas vacunas contra el Covid-19







La Secretaría de Salud del Municipio aseguró que desde el 29 de marzo no se reciben dosis y que la última vez que el nosocomio local tuvo agenda de turnos fue el 3 de abril. Desde la Secretaría de Salud del Municipio desmintieron categóricamente que hayan llegado dosis de Sputnik - V al Hospital Municipal San José y que desde hace un tiempo no llegan. Autoridades sanitarias aseguraron que desde el 29 de marzo no se reciben dosis y que la última vez que el nosocomio local tuvo agenda de turnos fue el 3 de abril. "Para el vacunatorio del Hospital San José no es tan accesible la vacuna como dicen que es", enfatizaron desde la Secretaría de Salud. Y concluyeron: "Es llamativo que los responsables de vacunación salgan a decir que llegaron vacunas, ilusionando a la gente que espera recibir su inmunidad, cuando

La última tanda de vacunas que llegaron al hospital fue el 29 de marzo.



Desde el hospital negaron la llegada de nuevas vacunas contra el Covid-19

