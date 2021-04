Vuelco en Ruta 6

Fue el domingo por la tarde en las inmediaciones del barrio Los Pioneros. Era una familia de Pilar que venía a comprar a la feria de la avenida Rivadavia. Un espectacular vuelco sin mayores consecuencias para los ocupantes del vehículo tuvo lugar este domingo por la tarde sobre el kilómetro 108 la Ruta 6 mano a Campana, unos 500 metros antes del barrio Los Pioneros. Según el testimonio del conductor del Peugeot 408, un Volkswagen Polo rojo que tenía adelante, realizó una maniobra imprevista y en su intento de no chocarlo, perdió el control del vehículo que despistó y termino volcado dentro del zanjón que se encuentra a varios metros de la banquina de la ruta, campo adentro. El primero en llegar al lugar fue un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 7 que se encontraba saliendo del barrio Los Pioneros cuando pasaba el Polo rojo y su conductor le hizo señas de alguna anomalía en dirección a Los Cardales. Ya en el lugar, y tras dialogar con el conductor del auto volcado, los efectivos cayeron en la cuenta que el Polo que les había dado aviso era auto involucrado en el accidente y no se detuvo para asistir a sus 5 ocupantes. A pesar del impactante vuelco, sólo tenían golpes menores y todos pudieron salir de habitáculo por sus propios medios. Del operativo participó la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios que trasladó hasta el Hospital San José a 4 de los 5 accidentados. También estuvieron presentes un móvil del SAME y Bomberos Voluntarios de Los Cardales. La familia es de Pilar, y se dirigía a realizar compras a la feria de la avenida Rivadavia, frente al barrio El Portal de la Avenida.

El auto terminó volcado sobre un zanjón, unos 500 metros antes de Los Pioneros, mano a Campana.

El conductor del Peugeot 308, pastor y dueño de una parrilla en Ruta 8, resultó ileso. Bomberos de Campana trasladaron a su esposa, el hijo menor de 11 años, el hijo mas grande y la nuera con un fuerte golpe en la cabeza. El vehículo quedó a pocos metros de una columna pic.twitter.com/bhIEOpDbQl — Daniel Trila (@dantrila) April 12, 2021

Vuelco en Ruta 6

