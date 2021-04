» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. 14 de Abril de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO DURÓ NADA "Esta basura está en la calle Córdoba cercanía de la plazita entre Namuncura y Cordeu. Es una vergüenza, limpiaron los municipales y dejaron todo ahí. Ahora la gente aprovecha a tirar basura, es un asco la calle no se puede ni pasar" muestra Omar.



UNA CALLE Y QUEJAS VARIAS "Este es el estado de la calle Errecart (barrio de Otamendi), totalmente intransitable, así mismo falta de iluminación, y basurales" escribe Darío.



SE TOMÓ VACACIONES "Liniers entre Colón y Brown, hace 50 días que no tenemos servicio de barrendero. Reclamo No* 38800. Aguas putrefactas" escribe Alberto.

#QuejaVecinal otra vez barro. Vecinos de Canal Yrigoyen #islaCampana refieren que el camino lateral de Ruta 12 luego de que pasaron las máquinas, sumado a los días de lluvias, quedó intransitable. pic.twitter.com/jbIqIEmJZV — Daniel Trila (@dantrila) April 12, 2021 SON BUENAS #Dato personal de Municipalidad de #Campana realizó demarcación de cordones en Av. Perón, ahora continúan en Av. Balbín. pic.twitter.com/NS4bbqtA9X — Daniel Trila (@dantrila) April 14, 2021

