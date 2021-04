» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. La diputada Alonso le respondió a Bullrich por sus dichos sobre la vacuna china







La cruzó vía Twitter. La presidenta del PRO preguntó por qué Argentina no compró la vacuna de Pfizer y sí la de China. "Desde el PRO no sólo confunden y mienten especulando políticamente con la pandemia, sino que de paso hacen lobby para un laboratorio norteamericano", señaló Alonso. La diputa provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, se sumó esta semana a las reacciones que desde el oficialismo generó la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien vía Twitter pidiera explicaciones al gobierno sobre "por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias". Desde la misma red social, Alonso comentó replicando el twitt de Bullrich: "Mienten, confunden, militan el odio y la anti cuarentena y todo lo que perjudica a los y las Argentinos" y recordó que durante el período 2015 - 2019 la administración de Cambiemos generó políticas públicas destinadas "a quedarse con la riqueza argentina, empobrecernos, endeudarnos, más desocupación, hambre, cierre de pymes, fuga de capitales y endeudamiento externo". Todavía recuperándose de secuelas físicas tras su reciente contagio con COVID 19 y con su madre actualmente "peleando duro contra el COVID", Alonso hace un uso cotidiano de su cuenta de Twitter para brindar información y fijar posición frente a la evolución de la pandemia en la Argentina. Consultada al respecto, comentó: "Desde el PRO no sólo confunden y mienten especulando políticamente con la pandemia, sino que de paso hacen lobby para un laboratorio norteamericano con Clarín a la cabeza" y agregó: "Es la misma gente que primero salió a decir que la vacuna rusa era veneno y luego se queja porque no hay suficientes vacunas, cuando todos sabemos que hay un cuello de botella en la producción a nivel global y aun así estamos dentro de los 20 países con más dosis adquiridas de un total de 194 jurisdicciones. Es la misma gente que se queja del sistema sanitario, cuando ellos rebajaron a la categoría de Secretaría al Ministerio de Salud de la Nación. La misma gente que el año pasado organizaba banderazos en pleno asilamiento social preventivo y obligatorio. Es la misma gente que, con Bullrich a la cabeza, sale a confundir a la población poniendo en duda la vacuna china que llegó a la Argentina que es efectiva, cuando son Brasil y Chile los que compraron la versión con baja inmunidad". "Es evidente que hay una voluntad manifiesta y orquestada desde Juntos por el Cambio de mentir y sembrar incertidumbre. A nivel local, pasa exactamente igual: en Campana estamos gobernados por gente que no tuvo ningún prurito en tratar de instalar la sospecha de que tanto yo como el diputado Carlos Ortega nos habíamos vacunado de manera irregular, algo que no sólo no es verdad sino que además lamentablemente ambos nos contagiamos con COVID 19. Es la misma gente que boicoteó la plataforma Buenos Aires Vacunáte, lanzando una plataforma municipal totalmente de manera inconsulta y disfuncional con la campaña de vacunación provincial… la misma gente que salió a empapelar nuestra ciudad con afiches pagados con el dinero de todos los vecinos, defendiendo las clases presenciales cuando estamos frente a la segunda ola de la pandemia. Sería interesante que ese dinero y esfuerzo en comunicar se ponga no al servicio de la grieta sino para que los vecinos tomen conciencia de que la situación es compleja. Tienen que ser responsables y dejar de especular con la incertidumbre y preocupación de la gente. Bastante tenemos con la fenomenal deuda externa y el desastre económico que nos dejaron para que sigan hablando sin hacerse cargo de nada. Mientras tanto, y por sobre todas las cosas, lo que necesitamos es bajar la transmisión del virus. Por eso es fundamental que todos y cada uno se haga cargo y sea solidario usando barbijo, higienizándose las manos, manteniendo distancia, ventilando los espacios cerrados y no participando voluntariamente en aglomeraciones", concluyó.

