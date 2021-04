Falleció "Pancho" Orellano

Fue ayer en el Hospital Austral de Pilar. Hace un mes había festejado los 40 años de Maderera Campana. Ayer por la mañana se conoció la triste noticia que conmovió a la ciudad: Francisco "Pancho" Orellano, alma mater de Maderera Campana había fallecido en el Hospital Austral de Pilar. Nacido y criado en Matheu, desde muy chico se vinculó al mundo del trabajo: "Ahora no se ve tanto, pero ¿te acordás de los botelleros que pasaban con el carro comprando cosas? Bueno, no sé, yo tendría 8 ó 9 años y ya andaba juntando fierritos y cualquier cosa para venderle al botellero que pasaba por mi casa. Siempre me gustó ganarme el mango", confió a La Auténtica Defensa hace un mes atrás, cuando su empresa cumplió 40 años de actividad en nuestra ciudad. "No me voy a retirar nunca, me encanta lo que hago", declaró en la entrevista de homenaje que publicamos en nuestra edición del 12 de marzo y habló de proyectos de crecimiento. "¿La verdad? Me gustaría tener un depósito más, y también hacer algo para aprovechar, llamémosle, el aserrín de los cortes. Ahí hay una oportunidad, pero veremos. Por ahora es un secreto industrial", y agregó: "Son 40 años de mucha garra, de jugársela, pero también de mucha gente que confió o dio una mano cuando las cosas no andaban tan bien. Hablo de gente que me fió madera sólo de palabra, e incluso algún gerente de banco que no se limitó a reclamar por el rojo y aguantarme, y me invitó un café para comprender qué me estaba pasando y proponer cómo financiar una inversión como para salir adelante y que la rueda siga girando. Después, es necesario poder contar con gente de confianza y laburadora a tu lado, hablo de mis hijos y mi familia que me acompañaron y acompañan, de mis empleados, y claro, los clientes que vuelven siempre porque saben que no les fallamos y vamos a hacer todo lo posible a nuestro alcance para que queden conformes". Desde estas páginas, acompañamos en su dolor a familiares, colaboradores y allegados.

