Pacientes Post Covid-19 y Terapia Ocupacional

Es indudable que la pandemia por COVID 19 nos ha puesto a prueba. La actual crisis sanitaria ha obligado a los sistemas de salud del mundo a redoblar esfuerzos, para evitar el colapso del sistema sanitario debido a la alta demanda de camas, de distinta complejidad. Nuestro país no ha estado ajeno a esta realidad. Hacia fines del mes de marzo de 2021, los reportes del Ministerio de Salud muestran cifras que superan los 2.300.000 casos confirmados, siendo más de 670.000 personas mayores de 50 años. De los cuales, en su mayoría, cursan con enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia en nuestro país. Esto último nos plantea enormes desafíos en el seguimiento y la rehabilitación de quienes logran sortear la enfermedad. La enfermedad por SARS-CoV2 -COVID19- genera, en la mayor parte de los casos, una enfermedad leve e incluso asintomática, pero otro grupo poblacional requiere de hospitalización en distintos grados de complejidad. Hasta el momento, ha demostrado tener implicaciones funcionales a corto, y en ocasiones, a largo plazo. La enfermedad y su consiguiente confinamiento, pueden generar compromiso funcional en personas con más riesgo, como los adultos mayores. En este sentido es fundamental, garantizar el acceso temprano y oportuno a servicios de rehabilitación considerando los determinantes sociales de salud y la diversidad de secuelas funcionales, asociadas al manejo hospitalario y a la enfermedad en sí. Por otro lado, las secuelas de la enfermedad crítica pueden permanecer por un periodo mucho más prolongado de tiempo, posterior al alta y no solamente involucran al componente motor. El deterioro cognitivo y psicológico asociado, es una causa importante de discapacidad. Dada la gran heterogeneidad de cuadros clínicos que presentan las personas que estuvieron hospitalizadas por COVID-19, las necesidades de rehabilitación al alta hospitalaria podrán ser cubiertas en distintos niveles y modalidades de atención, incluyendo: 1. Rehabilitación con internación en centros de rehabilitación 2. Rehabilitación en hospitalización domiciliaria 3. Rehabilitación ambulatoria. La intervención de Terapia Ocupacional, como parte del equipo de rehabilitación, en personas que han sufrido COVID-19; está enfocada esencialmente al ámbito clínico y recoge diferentes tipos de actuaciones en función del recurso y la fase clínica. La profesión, forma parte del equipo de salud en los distintos niveles de atención, cumpliendo un rol fundamental dentro de los programas de Rehabilitación. Los tratamientos, y estrategias de intervención podrán tener diferentes enfoques - Modificador: dirigido a encontrar formas para revisar los entornos actuales o demandas de la actividad para apoyar el desempeño en un ambiente natural. - Preventivo: dirigido a personas con/sin discapacidad quienes están en riesgo de problemas en su desempeño ocupacional, poniendo atención a las barreras que puedan limitar la ocupación. Las intervenciones pueden dirigirse a la persona, entorno o a la actividad. - Promovedor: diseñado para proveer entornos y experiencias de actividades enriquecedoras que mejorarán el desempeño de todas las personas en los entornos naturales de vida - Restaurador: modificar variables de la persona para restaurar una habilidad que se ha afectado. En resumen, el propio proceso de hospitalización, conlleva al abandono de rutinas básicas y favorece la adopción del rol de enfermo, por lo que se hace necesaria la intervención en la recuperación de los hábitos diarios. Además, el síndrome post-UCI, en aquellos pacientes que lo han desarrollado, así como las secuelas y síntomas asociados al COVID-19, como la disnea, debilidad generalizada, disfunciones sensorio-motoras, alteraciones neurológicas y los síntomas sensoriales, pueden llevar una restricción en la participación de las personas en sus actividades básicas. El objetivo principal de la Terapia Ocupacional es capacitar/rehabilitar/entrenar a las personas para que puedan participar en las actividades de la vida diaria con la mayor autonomía e independencia posible. Lic. Loreley Inés Duarte (MN: 3036)

Por Lic. Loreley Inés Duarte

