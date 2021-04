» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 14 de Abril







DÍA DE LAS AMÉRICAS Festejado desde el año 1931, en este día se conmemora la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, en la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Estados Unidos, en el año 1890; asimismo, esta jornada es un símbolo de la soberanía y la unión voluntaria de todos los países del continente en una misma comunidad. Tradicionalmente, se entona el "Himno de las Américas", el cual nombra a los países del continente y manifiesta la alianza de los mismos. La Unión de las Repúblicas Americanas ofrecía apoyo en lo que respecta a la agricultura, la salud, el comercio y otras áreas de interés para el progreso regional. En el año 1910 la misma pasó a denominarse Unión Panamericana y, en el año 1948, se transformó en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La cual tiene como objetivos principales "afianzar la paz y seguridad del Continente Americano; promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; y prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros".



FALLECE MARIO SAPAG Antonio Sapag nació el 25 de mayo del año 1935 en Buenos Aires. Provisto con el don de la imitación desde temprana edad, Sapag comenzó su carrera en la radio, medio en el cual trabajó junto a los humoristas Carlos Balá, Tristán, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró en el célebre programa "La revista dislocada." En el año 1959 debutó en la televisión en la versión televisiva de dicho programa y, al año siguiente, actuó en "Telecómicos" interpretando a Esmeraldo Alabastrino y el marido sometido. Su debut en la gran pantalla se produjo en el año 1963 en la película "Canuto Cañete, conscripto del siete"; en la misma dio vida a Orlando, el compinche de Canuto Cañete (Carlos Balá). A ésta le siguieron "Corazón contento" (1969), "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "Yo gané el prode… Y ud?" (1973), "Los fierecillos indomables" (1982) y "Los fierecillos se divierten" (1983). En televisión se destacó en "Polémica en el bar", "El circo de Marrone" y "Operación Ja Ja", no obstante, su consagración arribó en el año 1984 con el programa "Las mil y una de Sapag", en el cual imitó a Raúl Alfonsín, Dante Caputo, César Luis Menotti, Jorge Luis Borges y Roberto Galán: "el éxito me ha hecho más bueno. ¿Saben por qué? Porque me siento mucho mejor. Y un tipo agradecido no puede ser rencoroso. Tenía que conocer el llanto y el éxito". Falleció en el año 2012 en Buenos Aires.



SE LANZA "HANDWRITTEN" Un día como hoy en el año 2015, Shawn Mendes lanzaba el álbum "Handwritten". Producido por el cantante canadiense junto a Ido Zmishlany y Martin Terefe e integrado por canciones compuestas por Mendes con Emily Warren y Geoffrey Warburton, el disco marcó el inicio de su exitosa carrera: "es un buen punto de partida. Creo que mi estilo musical y mi escritura han madurado mucho desde entonces". Entre las canciones se encuentran "Stitches", "Something big", "Life of the party" y "Kid in love".



