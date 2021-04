» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. La Asociación de Taekwondo y Deportes Olímpicos de Campana tiene nueva presidenta







Ramona Martínez asumió como titular de la entidad local. La Asociación de Taekwondo y Deportes Olímpicos de Campana informó que Ramona Luján Martínez es su nueva Presidenta. "Entendemos la importancia que tiene la mujer en la sociedad, la inclusión y la igualdad de género, por lo que no dudamos en que fuese la persona que ocupe el cargo más honorífico", remarcaron. La flamante titular de la entidad está Diplomada en Deporte Social, es Asistente Terapéutica y cursa las carreras de Gestión Deportiva y Neurociencias aplicadas al Deporte. A su vez, la Asociación destacó el trabajo de Martínez, quien bajo el lema "Una escuela cerca tuyo" le brinda a los vecinos "la posibilidad de tener en su propio barrio una escuela de Taekwondo WT, con los instructores mejor capacitados para difundir valores como la disciplina, el respeto y la lealtad". Y agregó: "Siempre se escucha decir un chico en un gimnasio es un chico menos en la calle, pero los centros de entrenamiento no siempre están cerca a tu domicilio. Pero nosotros vamos creciendo y ya son once las sedes de Taekwondo WT que se pueden encontrar en las sociedades de fomento de distintos barrios de la ciudad, como ser Otamendi, San Jacinto, La Esperanza, El Pino, Romano-Dallera, Las Campanas, Siderca y Ariel del Plata, en el Club Ciudad de Campana, en el barrio El Portal y en el barrio La Josefa (Di Lucca 286)". Además, Martínez ha desarrollado en Campana otras disciplinas deportivas como la Lucha Olímpica y la Lucha Grecorromana, permitiendo que atletas locales obtengan medallas a nivel provincial y nacional y lleguen incluso a entrenar con la Selección Nacional de estas disciplinas.

