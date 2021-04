» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine recibirá a All Boys con arbitraje de Julio Barraza







El polémico referee estará a cargo de las acciones en el partido que se jugará el sábado desde las 16.30 horas en Mitre y Puccini. El DT del Albo, José Romero, dio positivo de coronavirus. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer las designaciones arbitrales para la sexta fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. De esa manera, Villa Dálmine conoció que el inefable Julio Barraza será el referee a cargo de las acciones en el duelo que sostendrá el sábado frente a All Boys por la Zona B. El encuentro, que se jugará desde las 16.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y que tendrá televisación de TyC Sports, contará, además, con Gisella Trucco y Javier Mihura como asistentes y con Mauro Biasutto como cuarto árbitro. Será la 14ª vez que Barraza arbitre un partido del Violeta: en las anteriores 13 oportunidades, el equipo de nuestra ciudad cosechó cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En la memoria del simpatizante de Villa Dálmine, seguramente, el primer recuerdo de Barraza que le aparezca frente a sus ojos será el de aquella noche de febrero de 2018 en Córdoba, cuando el polémico árbitro terminó el partido en momentos en que Francisco Nouet se escapaba solo hacia el arco de Instituto en una acción que le podía haber significado la victoria al conjunto que, por entonces, dirigía Felipe De la Riva. Sin embargo, al recuerdo al que deberían acudir los hinchas Violetas tiene lugar en marzo de 2020, cuando Barraza fue el árbitro del encuentro que el Violeta disputó como local frente a Sarmiento de Junín. ¿Cuál es la particularidad de ese partido? Fue la última victoria del equipo de nuestra ciudad en Mitre y Puccini: 1-0 con gol de Federico Recalde y la conducción técnica "interina" de Martín Piñeyro, quien se hizo cargo del equipo tras la salida de Lucas Bovaglio y antes del inicio del actual ciclo de Felipe De la Riva. PEPE, POSITIVO El entrenador José Romero, quien cumplió 400 partidos como DT de All Boys, dio positivo de coronavirus ayer, por lo que el sábado no estará presente en Campana junto a la delegación del conjunto de Floresta. Para este compromiso, el Albo tampoco podrá contar con el delantero Axel Rodríguez, quien sufrió un desgarro en la fecha pasada, cuando su equipo derrotó 2-0 como local a Tristán Suárez (fue reemplazado a los 30 minutos por Marco Iacobellis). >

LA ÚLTIMA VICTORIA DE VILLA DÁLMINE COMO LOCAL FUE CON BARRAZA COMO ÁRBITRO: 1-0 A SARMIENTO EN MARZO DE 2020. GANÓ CHACARITA La quinta fecha de la Primera Nacional concluyó anoche: Chacarita venció 1-0 como visitante a San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la Zona A. De esta manera, el Funebrero llegó a los 7 puntos en cuatro partidos (ya quedó libre) y se ubica en el 7º puesto. Por su parte, El Ciruja, que ya no tiene a la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, sigue sin levantar cabeza y sin poder ganar: ha cosechado tres empates y dos derrotas en cinco presentaciones hasta el momento.

