Breves: Fútbol

14 de Abril de 2021







SAN LORENZO ELIMINADO No hubo hazaña para San Lorenzo, que igualó 2-2 como visitante frente a Santos de Brasil y no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Los goles del Ciclón, que perdía 2-0, fueron obra de Franco Di Santo y Ángel Romero y apenas sirvieron para decorar el global de 5-3 a favor del Peixe. De esta manera, San Lorenzo quedó en el Grupo A de la Copa Sudamericana junto a Rosario Central, Huachipato de Chile y 12 de Octubre de Paraguay, mientras Santos avanzó al Grupo C de la Copa Libertadores, donde será rival de Boca Juniors, The Strongest de Bolivia y Barcelona de Ecuador. Hoy se definirán otras dos llaves de la tercera y última ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores: Gremio recibirá desde las 19.15 a Independiente del Valle de Ecuador con la necesidad de revertir la derrota 2-1 sufrida en la ida en Ecuador, mientras Libertad de Paraguay, equipo del campanense Adrián Martínez, visitará desde las 21.30 a Atlético Nacional de Medellín con la intención de hacer valer el 1-0 conseguido en Asunción.



RECOPA: SE DEFINE Esta noche se disputará el partido revancha de la Final de la Recopa Sudamericana: desde las 21.30 horas, Palmeiras recibe a Defensa y Justicia con la ventaja de haber ganado 2-1 en el encuentro de ida disputado en Florencio Varela. CONMEBOL VACUNA La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció este martes que recibirá una donación de 50 mil vacunas chinas Sinovac Biotech Ltd, que estarán enfocadas "en los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría", tanto masculinos como femeninos. El objetivo de la CONMEBOL será brindarle inmunidad a los jugadores de la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia, como así también a los competidores de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. JUEGA LA ACADÉ Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Racing Club se medirá esta noche frente a San Martín de San Juan en cancha de Arsenal de Sarandí. El partido se jugará desde las 21.10 horas y será televisado por TyC Sports. En La Academia no será de la partida el campanense Leonardo Sigali por molestias físicas, mientras el conjunto cuyano está instalado en Buenos Aires desde el pasado sábado, luego de empatar 1-1 con Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini. PERDIÓ, PERO PASÓ En la reedición de la final de la última Champions League, Paris Saint Germain eliminó a Bayern Munich a pesar de perder ayer 1-0 como local. Es que el conjunto francés había vencido 3-2 en Alemania, por lo que el desempate lo favoreció por haber convertido más goles como visitante. Su rival en semifinales se conocerá hoy cuando Borussia Dortmund reciba a Manchester City para tratar de revetir la derrota 2-1 sufrida en Inglaterra. Del otro lado, Chelsea también avanzó a pesar de perder: cayó 1-0 como local, pero el global de la serie fue 2-1 a su favor. Su rival de semifinales también se definirá hoy: Liverpool recibe a Real Madrid con la difícil misión de dar vuelta el 1-3 de la ida en España. EL CHARRÚA SE MANTIENE En el inicio de la séptima fecha del Apertura de la Primera C, Central Córdoba (R) igualó 0-0 como local frente a San Martín de Burzaco y se mantiene como único líder por la derrota de Argentino de Merlo, que cayó 3-1 ante Luján. Así, el Charrúa tiene 14 unidades y Argentino, al igual que Atlas (venció 1-0 a Dock Sud), suma 12. Ayer también jugaron: L.N. Alem 1-0 Deportivo Español y Excursionistas 2-2 Sportivo Italiano. Este miércoles se completa la programación con cinco cotejos: Claypole vs Lamadrid, Laferrere vs Victoriano Arenas, Ituzaingo vs Midland y Berazategui vs El Porvenir.

Breves: Fútbol

14 de Abril de 2021

