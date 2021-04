» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 14/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

14 de Abril de 2021







DELBONIS, A POR NADAL En su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, Federico Delbonis superó ayer 7-5 y 6-1 al francés Adrian Mannarino y avanzó a la segunda ronda, instancia en la que se medirá hoy frente al español Rafael Nadal. Este miércoles, además, otros dos argentinos jugarán por la segunda ronda: Diego Schwartzman enfrentará al noruego Casper Rudd, mientras Juan Ignacio Londero chocará con el serbio Filip Krajinovic tras ingresar al torneo como luckey loser porque Daniil Medvedev dio positivo de coronavirus. En cambio, Guido Pella quedó eliminado ayer al perder 6-3 y 6-4 con el francés Lucas Pouille.



OUT, DE POR VIDA El tenista argentino Franco Feitt, quien llegó a ocupar el puesto 920 del ranking de la ATP, fue suspendido de por vida tras haber admitido su participación en múltiples casos de arreglos de partidos entre 2014 y 2018, según informó este martes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). El tenista nacido en Río Gallegos hace 28 años no podrá jugar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis. Y, además, deberá pagar una multa de 25 mil dólares. DENVER: DURA DERROTA En la noche del lunes, Denver Nuggets cayó 116-107 con Golden State Warriors y cosechó su segunda derrota consecutiva. Sin embargo, esto no fue lo peor para el equipo de Facundo Campazzo: es que el canadiense Jamal Murray, segunda figura de la franquicia, sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada. Ante los Warriors, el base argentino aportó 6 puntos, 4 robos, 3 rebotes y 2 asistencias, además de una denodada defensa para tratar de frenar a Stephen Curry, quien anotó 53 puntos y se convirtió en el goleador histórico de Golden State. El próximo compromiso de Denver será esta noche frente a Miami Heat. SANTAS CAMPEONAS San Lorenzo se consagró campeón de la Liga Argentina Femenina de Vóley al vencer 3-2 en el tercer y último juego de la serie final que disputó frente a Gimnasia de La Plata. En el Polideportivo Roberto Pando, en Boedo, las Santas se impusieron con parciales de 22-25, 25-23, 25-21, 18-25 y 15-11. LEONES, SIN TRIUNFOS En un nuevo fin de semana de la FIH Pro League, el Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped no pudo sumar victorias frente a India: el sábado, el conjunto asiático le empató el juego (2-2) a falta de ocho segundos y luego se lo ganó en la definición por penales; mientras el domingo, Los Leones cayeron 3-0, siempre en el CENARD. TENIS DE MESA: PREOLÍMPICO Ayer comenzó en Rosario el Torneo Preolímpico de Tenis de Mesa, el cual entregará ocho plazas para Tokio 2020. En el cuadro masculino, los dos representantes argentinos comenzaron con victorias: Horacio Cifuentes venció 4-0 al cubano Andy Pereira (11-9, 11-3, 11-2 y 11-8), mientras Gastón Alto superó 4-1 al dominicano Emil Santos (11-3, 11-8, 11-8, 8-11 y 11-1). Ahora se medirán en Cuartos de Final contra el chileno Juan Lamadrid y el cubano Jorge Campos, respectivamente. Por su parte, las argentinas Camila Argüelles y Candela Molero debutarán hoy en el cuadro femenino.

