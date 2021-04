Choque en el acceso a Villanueva

Ocurrió ayer por la mañana en avenida Rivadavia y colectora Sur. Un Volkswagen Cross Fox terminó impactando contra los palenques de madera que se encuentran frente al estacionamiento del restaurante Donato, sobre avenida Rivadavia. El Fox, primero colisionó con un Fiat Siena que asomaba por la colectora Sur y al perder el control del vehículo, su conductora finalizó contra los maderos de Rivadavia y colectora Sur. El SAME se presentó en el lugar, pero no hizo falta ningún traslado.

#Dato choque en Av. Rivadavia y Colectora Sur. Un Fiat Siena y un VW Crossfox chocaron lo que provocó que el Crossfox terminara colisionando contra la empalizada de la playa de estacionamiento del restaurante Donato. La conductora resultó ilesa. Intercambiaron datos. CP zona 7 pic.twitter.com/qWc7cwxYVz — Daniel Trila (@dantrila) April 14, 2021

