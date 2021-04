Tenaris es Campeón en Sustentabilidad por cuarto año consecutivo

La Asociación Mundial del Acero (Worldsteel) reconoció a la compañía siderúrgica por los esfuerzos para reducir su huella medioambiental y mejorar la calidad de vida de las personas. Para lograr la distinción Tenaris tuvo que completar un proceso de varios pasos, que incluye el aporte de mediciones en seis indicadores distintos de sustentabilidad.

La empresa Tenaris fue distinguida por cuarta vez consecutiva como Campeón en Sustentabilidad por la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel), entidad que premió así el desempeño y esfuerzos en 2020 tendientes a reducir su huella medioambiental y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y las comunidades donde opera.

El anuncio se hizo durante la última reunión general especial de miembros de la junta de Worldsteel, que se llevó a cabo de manera online. Los premios se entregan normalmente en la reunión general de la asociación, pero debido a la pandemia del COVID-19, este año se enviaron a las empresas y representantes en sus países de origen.

Tenaris recibe la distinción por su performance en sustentabilidad desde que se introdujo el premio en 2018. Esta es la cuarta vez consecutiva. También fue reconocida con este galardón la compañía Ternium, integrante del mismo grupo empresarial.

La compañía ha mantenido un compromiso con la sustentabilidad que va más allá de la pandemia: este año anunció su intención de descarbonizar sus operaciones en un 30% para 2030. "Con nuestro nuevo objetivo de reducción, esperamos mantener o mejorar la diferenciación competitiva que consideramos que tenemos hoy en esta área", expresó Paolo Rocca, CEO de Tenaris.

Ser Campeón en Sustentabilidad es el resultado de un proceso de varios pasos. Para ser elegidas, las empresas deben firmar primero la Carta de Desarrollo Sustentable de Worldsteel, cuyos ejes son la seguridad y la salud de todos los involucrados en el proyecto industrial; el desarrollo de las comunidades circundantes; una gestión ética y transparente; y el cuidado del medioambiente.

Luego, las compañías deben proporcionar mediciones durante todo el año en seis indicadores de sustentabilidad, que incluyen la eficiencia de los materiales, los sistemas de proceso de gestión ambiental, la tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido, la capacitación de los empleados, la inversión en nuevos procesos y productos, y el valor económico distribuido.

Las empresas también tienen que facilitar datos del Inventario del Ciclo de Vida (LCI) al programa de recolección de Worldsteel, dirigido a garantizar la sustentabilidad de los productos siderúrgicos y sus derivados.

Además, se espera que las compañías trabajen con objetivos sustentables, destacando todos los datos y logros en un Informe Anual de Sustentabilidad. Asimismo, es requisito para la candidatura que las empresas estén preseleccionadas en al menos una categoría de los premios Steelie de worldsteel -que reconocen aportes extraordinarios a la industria- o distinguidas en el Programa de Reconocimiento de Seguridad y Salud de la Asociación.

