Le ocurrió a un vecino del barrio Romano. Utilizaron los datos de la extensión de la tarjeta de débito de su señora. Luis Taborda, vecino del barrio Romano y cliente del banco Santander Río, fue víctima de un robo virtual con la información de la extensión de la tarjeta de débito, a nombre de su señora, del cual supo por casualidad al consultar su saldo por home banking el martes por la noche. "Cuando miro, veo que me habían comido todo el descubierto. Pero además, es evidente que están de acuerdo con el negocio donde simularon la compra porque casi todas las operaciones son de 4001, 2, 3… y a la misma hora: las cuatro de la tarde", comentó. Lo llamativo del caso es que la señora de Luis jamás extravió la tarjeta y de hecho rara vez la usa, por lo que no se explican cómo los ladrones saben los datos como para haber consumado la estafa. La historia no termina ahí: hace dos meses les pasó algo similar pero con la tarjeta de crédito, del mismo banco. "Habían comprado dos celulares. Cuando fueron a hacer una tercera compra, VISA pidió autorización y nos llamaron. Ahí saltó que no éramos nosotros". En el caso de la tarjeta de débito, el damnificado no pudo establecer dónde fueron realizadas las compras simuladas: "Por curiosidad guglié VIPE y encontré una casa de repuestos en Córdoba que es una SRL. Pero no sé si fue ahí, eso lo verá la gente de VISA. Yo llamé enseguida que me di cuenta y gracias a Dios el banco se hace responsable, pero es una vergüenza que uno tenga que entrar todos los días al home banking a ver si no hay compras raras. Comparto la historia para que la gente esté atenta", concluyó.



Todas las operaciones fueron realizadas en el mismo negocio y en un lapso de pocos minutos. En total gastaron $38.045.-



Le vaciaron la cuenta en un ratito

