» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 15/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Preocupación en Cardales por la posible instalación de antenas en un predio que sería fiscal







En dicho terreno estaba proyectada la creación de la plaza del barrio Parque Natura. Los vecinos también reclamaron por el estado de la Ruta 4, por la apertura de un espacio comercial en zona exclusivamente residencial y por el aumento de tasas. Por estas situaciones se reunieron con el concejal Cantlon, quien llevará estos temas al HCD. Días atrás, vecinos campanenses de Los Cardales se vieron sorprendidos por trabajos de tendido de fibra óptica que se estaban desarrollando en el barrio Parque Natura. Y, según explicaron, cuando consultaron a los encargados de esa tarea se enteraron que la obra finalizaría con la instalación de antenas en un predio ubicado en Soler y Matías Irigoyen, sobre un terreno que sería fiscal y donde estaba proyectada la construcción de una plaza. Preocupados por la situación decidieron hacerla pública y, para ello, convocaron al concejal Axel Cantlon, quien mantuvo una reunión con los vecinos para interiorizarse al respecto y consensuar los pasos a seguir para tratar de aclarar lo que está ocurriendo. "Lo llamativo fue que a partir de las primeras consultas informales que se realizaron sobre la situación, los trabajos que se venían haciendo se han paralizado", comentó el edil de la UV Más Campana tras el encuentro que mantuvo con los vecinos en Cardales. "Por esta razón, supongo, la obra no estaría autorizada por el Municipio, por lo que, desde nuestro bloque, vamos a presentar un pedido de informe para saber si realmente existe algún tipo de convenio o comodato con la empresa que estaría realizando los trabajos y saber si el Municipio le va a cambiar el destino a este espacio, dado que, en su momento, se había acordado con los vecinos que allí se iba a crear un espacio público de recreación. Incluso, en algún momento se levantaron las torres de las luminarias que iba a tener esta plaza", agregó tras visitar el mencionado predio ubicado en Soler y Matías Irigoyen. OTROS RECLAMOS Durante el encuentro con el concejal Cantlon, los vecinos también manifestaron reclamos por la circulación de tránsito pesado por la Ruta 4; la instalación de canchas de paddle en una zona que es exclusivamente residencial y en la que no estarían permitidos los emprendimientos comerciales; y el aumento de la tasa de servicios generales. "Sentimos que estamos siendo avasallados y queremos respuestas de parte del Municipio. Sentimos que estamos perdiendo la tranquilidad de nuestro barrio y que nos están robando la esencia por la que nos vinimos a vivir a esta zona", explicó Gabriela Rodríguez, una de las vecinas que participó de la reunión. "Si no hay servicios para los vecinos, no vamos a seguir pagando las tasas municipales", expresó con fastidio ante los medios que acompañaron la reunión en Cardales. "El deterioro de la Ruta 4 es impresionante", aseguró Cantlon. "Hoy, a tan solo minutos de estar aquí reunido con los vecinos, pude observar cómo camiones de gran porte, con mucha carga y peso encima, transitan por la Ruta 4. Haremos el reclamo para que las autoridades provinciales y municipales hagan los controles necesarios para evitarlo", añadió. En tanto, sobre el emprendimiento de canchas de paddle ubicado sobre la calle Pringles, el concejal de la UV Más Campana detalló que también presentará un pedido de informes en el HCD "para saber si cumple con las normas del código de ordenamiento urbano de la ciudad". Finalmente, aprovechando el reclamo del aumento de tasas que hicieron los vecinos, Cantlon reiteró sus dudas sobre la constitucionalidad de la operatoria del Municipio: "La nueva tasa de servicios generales, anteriormente denominada de barrido y limpieza, trajo consigo un fuerte aumento y tiene un valor excesivo para los servicios que presta la Municipalidad. Nosotros la consideramos inconstitucional, porque el hecho imponible tiene una determinación difusa. Incluso ya hay un fallo en Mar del Plata que calificó de inconstitucional esta misma tasa que también fue aplicada por ese municipio".

GABRIELA RODRÍGUEZ ASEGURÓ QUE LOS VECINOS DE CARDALES SE SIENTEN "AVASALLADOS" Y QUE SE ESTÁ PERDIENDO "LA ESENCIA" DE LA ZONA.





EL CONCEJAL DE LA UV MÁS CAMPANA SE ACERCÓ HASTA EL PREDIO UBICADO EN SOLER Y MATÍAS IRIGOYEN, DONDE SE INSTALARÍAN LAS ANTENAS.



Preocupación en Cardales por la posible instalación de antenas en un predio que sería fiscal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar