La lluvia de información, que dan habitualmente los distintos medios de comunicación, nos dificulta poder discernir entre la información verdadera e importante y la falsa o con algún tipo de intencionalidad. Los médicos tenemos, habitualmente, infinidad de preguntas, de los distintos pacientes, sobre la enfermedad que produce el Coronavirus, Covid 19. La verdad es que ni siquiera los médicos sabemos todo sobre esto, vamos aprendiendo día a día y tratamos de leer toda la información científica seria que se publica sobre el tema. Es por eso que trataré de contestar, en la medida de lo posible, la pregunta más frecuente: ¿Cuál es la mejor vacuna? Después de mucha lectura, desde el punto de vista más científico posible, les cuento que: La mejor vacuna contra el COVID-19 es la primera que esté disponible para usted. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas actualmente: Son seguras, efectivas y reducen el riesgo de enfermedad grave. ¿Son seguras las vacunas? Las vacunas aprobadas no aseguran que van a dar inmunidad, ya que con la primera dosis la mayoría genera inmunidad del 50%, es decir que de cada 10 personas vacunadas, solo en 5 producirán anticuerpos suficientes pero, aunque pueda producir efectos secundarios leves y pasajeros, como dolor en el brazo o fiebre baja, los estudios demuestran que no producen lesiones graves ni muerte en los pacientes. Están descriptos algunos casos de alergia que contraindicaría la segunda dosis. Hoy nadie se pregunta ¿Qué vacuna contra el tétanos me tengo que dar? o contra el sarampión o BCG, por ejemplo. Por acción de algunos comentarios en medios o redes o incluso por defectuosa comunicación de nuestras autoridades, nos preguntamos esto sobre la vacuna del COVID. - Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. - Puede tener efectos secundarios después de vacunarse, pero es normal. - Por lo general, el organismo necesita dos semanas después de haber recibido la vacuna completa para generar protección (inmunidad) contra el virus que causa el COVID-19. - El organismo conserva algunos linfocitos T (glóbulos blancos), conocidos como "células de memoria", que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus. Cuando se detectan estos antígenos, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos. Los expertos siguen estudiando para comprender durante cuánto tiempo estas células de memoria pueden proteger a una persona contra el virus que causa el COVID-19. En el mundo, existen cerca de 300 vacunas en distintas fases contra el COVID 19. La mayoría se está aplicando en Fase 3. En Argentina, se están utilizando cuatro vacunas autorizadas por ANMAT: Sputnik V: Rusa, con vector Viral, Covishield: India, con vector Viral, Sinopharm: China, con virus inactivo. AstraZeneca: Reino Unido, con vector viral. Todas están autorizadas para mayores de 18 años. Y su única contraindicación es no dar la segunda dosis si la primera causó una reacción alérgica generalizada. Como dije anteriormente, la mejor vacuna es la que esté disponible en el momento que me vacunen. Pero teniendo en cuenta que con la primera dosis solo cinco de cada diez personas logran fabricar anticuerpos suficientes para defenderse, lo mejor es seguir con los cuidados básicos que están demostrados, en todo el mundo, que sirven. 1. Barrera física: Vidrio, máscara o barbijo. 2. Distancia social, un metro y medio ideal cuando estamos de frente, puede ser de un metro en casos no ideales pero no por mucho tiempo. 3. Lavado de manos o en ausencia de agua y jabón, alcohol en gel. Dr. Víctor Racedo - Nuevo socio del Rotary Club Campana

