Opiniones Ciudadanas

Debemos nuevamente mirar a los inmigrantes del siglo XIX.

Si miramos un poco de nuestra historia nos daremos cuenta inmediatamente que somos un país con la población surgida de corrientes inmigratorias, que se convirtió en el crisol de razas que hoy componen nuestra sociedad. En los genes de esos inmigrantes estaba arraigado el conocer nuevos horizontes. Esto, y la necesidad surgida por migraciones internas desde mediados del siglo XX, necesarias para conseguir trabajos más remunerativos y mejorar los niveles de vida, acercó a los conglomerados urbanos, impulsada por la nueva quimera, gran cantidad de nuevos residentes, y dio lugar además al nacimiento de un nuevo poder con la formación de nuevas agrupaciones de fuerzas políticas que ayudaban a los caudillos, buenos y malos a tener fuerzas de choque que les aseguraba la ocupación y mantenimiento de nuevos territorios, para cumplir con diversas ambiciones personales, generando un movimiento que dio lugar a los asentamientos que rodearon las áreas desarrolladas y urbanizadas de las grandes ciudades. Hoy podríamos decir que el más grande de estos desarrollos cuantitativos demográficos, unidos a los factores económicos y raciales de la geopolítica que los sustenta, es lo que denominamos el AMBA, y para nombrar un segundo diríamos el Gran Rosario.

Si consideramos que, en la época moderna los grandes conglomerados se transformaron en los progenitores de la pobreza y el hambre, y por ende de todas sus consecuencias, es imperioso darle solución a estos fenómenos demográficos, que a su vez se convierten en refugio de organizaciones delictivas que se mimetizan con el pueblo trabajador empobrecido.

Aquí es donde deben actuar los ciudadanos que buscan el liderazgo político de la democracia: "El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" (Lincoln), a lo que agregaría con igualdad, justicia y libertad.

Considero llegado el momento de revertir el proceso para poder llegar a reinventar la Argentina que busca el sufrido pueblo trabajador y democrático que habita nuestro país. Ante un territorio favorecido con todos los sistemas como el nuestro, no podemos seguir arraigados a vetustas economías que nos vienen perjudicando desde fines del siglo XX. El tremendo avance de la tecnología nos puso en desventaja ante países que no tienen ni el 10 % de nuestra capacidad productiva estática. Debemos producir los actos de gobierno necesarios para motivar a los reales capitales productivos a reinstalarse en nuestro territorio generando la seguridad jurídica nacional y adherirnos a las internacionales que permitan "volver a empezar". El capital necesita y quiere hacer negocios con el mundo, y nosotros formamos parte de él. Por una vez terminemos con las mezquinas intenciones particulares y generemos la coalición necesaria para lograr cumplir con nuestra obligación como gobernantes. El sol se está poniendo y si no creemos en nosotros mismos, el ocaso será más largo que la noche polar. A todos aquellos que se interesan tanto por ser recordados, serán olvidados como el ladrón que dejó libre Pilatos ante el pedido del pueblo judío en el juzgamiento que terminó con la Crucifixión del Señor. Él se inmoló para salvarnos. ¿Ustedes no son capaces de olvidar mezquinos intereses "hasta que aclare" y perdonar para salvar sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijos?