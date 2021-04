Paraná Guazú embarcado: Bueno como venimos diciendo e informando ya hace varias semanas, el estado del agua no es el óptimo, sigue sin componerse con mucha materia en suspensión, es decir muy barrosa además de baja y esto influye muchísimo a la hora de buscar el pique de las distintas especies. En líneas generales cuando se da alguna captura, por ejemplo, de algún bagre blanco o pati se nota que su cuerpo está también como embarrado, es de ahí que se dice que el pescado está apozonado en el fondo y por eso no come. Siendo como siempre muy sincero el pique de esta semana también vino de regular para malo, de embarcado se puede llegar a dar con ocasionales capturas de alguna boga, carpa, armado, bagre y pati buscándolos bastante. Esperemos que en principio cambien las temperaturas y posteriormente el agua se limpie, ya que también hay presencia de muchos descarnadores del tipo marietas y grandes cangrejos de color naranja que hace años no se veían. En unas semanas más tendríamos ya que tener las primeras noticias del pejerrey por el Guazú, de continuar el agua en este estado dudo que así sea. Muelles y costas: El agua esta semana continúa baja y continúa con mucho barro en suspensión. Como semanas anteriores se pueden lograr esporádicamente alguna captura de boga, carpa, pati y bagre, con algunos días y horas mejores que otros, siempre los muelles cebados llevan alguna ventaja sobre los que no lo están. Paraná Bravo: Donde mejora tan solo un poco el estado del agua es en la desembocadura con el río Uruguay frente al puerto de Nueva Palmira República Oriental del Uruguay, para ser más preciso desde el kilómetro 0 del río Uruguay hasta la boca del Bravo. Allí se pueden realizar algunas lindas pescas de paties de interesantes portes, los que se los puede buscar con boyas y brazoladas de entre el metro cincuenta y metro ochenta de profundidad o con plomada pasante de unos cuarenta a ochenta gramos, un chicote entorchado de unos ochenta centímetros al metro y anzuelo número 7/0, encarnado con anguila viva la que se debe pinchar por el cuero a unos cuatro dedos de distancia atrás de la cabeza, tratando de pincharlas haciéndoles el menor daño posible para que estas naden y no se enrosquen en la línea. Lógicamente cualquiera de las dos modalidades es mejor realizarlas con la embarcación a la deriva, garete o pinda como se les llama. Colonia República Oriental del Uruguay: Desde la otra orilla del río Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me confirma que lo más destacado de la zona siguen siendo los grandes paties que se dan, estos se logran tanto de fondo como con boyas los que van desde el kilo de peso hasta los veinticinco kilos. El pique de la boga mermó mucho debido al agua que no está en buenas condiciones, por lo mismo y de momento se ha dado algún pejerrey por la zona pero de fondo y con lombriz, no están dadas las condiciones del agua para buscarlos todavía a camalote. Río de la Plata Sur Berisso: El amigo y guía de pesca Fernando Sánchez desde Berisso esto me comenta con respecto al pique de esta semana: "Ya sabemos, que con la llegada del otoño, la temperatura del agua comienza a descender y el pique de Las Reinas comienza a ponerse difícil. Si bien las cantidades disminuyen, es la época en que pican las más grandes!! Realizamos varias salidas en donde pudimos capturar varios ejemplares que pisaron los 5 kilos. Tremendos Bogones que exigieron al máximo los brazos de los pescadores que nos visitaron. Los mejores piques se dieron en creciente y encarnando con maíz y masa. La temperatura del agua continúa actualmente en 21 grados, y la pesca se programa salida tras salida. Mientras esperamos la llegada de los primeros pejerreyes le vamos diciendo chau y hasta la próxima temporada a las Reinas que tantas alegrías nos regalaron durante el verano". Qué lindo es ver la felicidad de los pescadores luego de realizar una de estas capturas y te dicen "nunca saque una tan grande" es una caricia a esos momentos en donde por horas el pique se niega y el aburrimiento nos hace hasta bostezar. Costa Atlántica - Santa Teresita: Desde Santa Teresita nuestro corresponsal y amigo Cristian Maus esto me dice: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador, les envío el informe semanal de cómo pintó la pesca esta Semana Santa en Santa Teresita. Hubo algunas capturas de costa, esta vez fue un poco menos para el lado de Punta Médanos y se dio un poco más para el lado de San Clemente, ahí se dieron algunas buenas cosechas de corvinas desde la playa. El muelle rinde de noche, igual está cerrado de dos a seis de la mañana por la cuestión del COVID, pero bueno siempre rindió un poco mejor de noche, medio mundo muy flojito, no hubo muchas novedades. El pejerrey no estuvo tan activo como otras veces, que realmente es una muy buena época para el cornalitos y el pejerrey desde el muelle con mediomundo. La pesca embarcada espectacular, acá tuvimos cuatro días de una pesca espectacular, muchas corvinas algunas de muy buen tamaño y salieron unos bagres espectaculares, el récord fue uno de catorce kilos realmente muy buen tamaño de bagres y corvinas grandes y muchas medianas. Bueno básicamente es lo que está pasando, ha habido también que es raro para la época, algunas capturas de muy buenos pejerreyes en La Salada, no en cantidad pero tamaños importantes y hay que buscarlos, no es una pesca en esta época tan fácil digamos, hay que buscarlo. Será hasta la semana que viene". La Paz –Entre Ríos: Desde la Paz - Entre Ríos el amigo y guía de pesca Víctor Flores me informa: "El pique en general, estuvo muy flojo. Muy pocos dorados, algunos cachorritos y bastante variada, mayormente patíes, manduvés, manduvas, armados, rayas y palometas. Se pescó con carnada viva y con mosca, esta última con malos resultados debido a la suciedad del agua. El río se encuentra en los 2,70 metros, el agua turbia en los 24º de temperatura. Un abrazo". Río de la Plata Sur: Relevamiento semanal de pesca en los espigones de Ensenada y Berisso por el amigo y colaborador Emir Ricciardi: "Una semana en donde ya se han estado extrayendo algunos pejerreyes comiendo en nuestra querida región de Ensenada y Berisso. En lo que respecta a los espigones del club Río de la Plata y municipalizado se siguen extrayendo algunas carpas de buen peso entre los tres a cinco kilos con masa y cebando mucho la región de pesca. La pesca de la boga ha sido interesante con salamín, masa o maíz remojado en vainillin y almíbar. En cuanto a la variada de piel ha sido relativamente mala con pocas piezas y chicas se registraron algunos pocos dorados y de buen porte. En estas últimas 48 horas, se rescataron a río abierto muy interesantes lisas de gran porte con líneas volcadoras a mandale y utilizando como carnada, lombriz, panza de lisa y filet de corazón coloreado. Se rescataron además chafalotes, en el espigón del Club Universitario. Con respecto a la variada de cuero tanto con lombriz como con carnada blanca muy floja con algunos bagres blancos importantes, pocas piezas pero de excelente calidad, mucho descarnador, lo que hace muy dificultosa esta modalidad de pesca. Se rescataron en su modalidad de fondo algunos pocos dorados, se siguen extrayendo lisas de gran peso con lombriz y línea volcadora a mandale y también pejerrey de mediano y chico porte en su modalidad de flote. En la región de Berisso, más precisamente la escollera de la Isla Paulino, siguen siendo interesantes las extracciones de carpas con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga muy interesante, salieron algunas entre el kilo doscientos al kilo y medio de peso con salamín y con masa. Se registraron algunas pocas extracciones de dorados en la punta del espigón y lanzando hacia los palos de los malecones con artificiales. En cuanto a la variada de piel durante el horario diurno es muy mala, pésima con pocas piezas y de baja calidad, mejora notablemente durante las últimas horas de la tardecita y noche con bagres blancos, amarillos y pati de excelente porte. Se registraron también algunos pejerreyes con línea barranquín y a flote. En cuanto a la pesca de costa en todo Punta Lara se están extrayendo algunos pocos pejerreyes entre las diferentes modalidades ya sea de flote como de fondo, la variada de piel durante los horarios diurnos es mala, mejora durante la noche y la madrugada con bagres blancos, amarillos, pati y porteños". En nuestro programa televisivo Nº875 de esta semana, realizamos una visita a la localidad de Gualeguaychú provincia de Entre Ríos donde disfrutamos de Las Termas, las dos costaneras, el muelle de los pescadores y del balneario Ñandubaysal, entre otros sectores turísticos. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



El amigo y colaborador Ezequiel Guerrero con dos grandes paties que se dan con anguila en el Paraná Guazú en estos momentos.



