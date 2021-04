CRÍTICAS Tras el anuncio de suspender las clases presenciales por dos semanas, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta declarará hoy a la Educación y las escuelas como "área de máxima presencialidad", aunque aclara que no es "rebeldía" y que los chicos no irán a la escuela en ese período. "Establécese que el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita; el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos bajo su órbita y los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados; el Ministerio de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias; la Policía de la Ciudad; el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y todos los organismos bajo su órbita; y la Secretaría de Medios y las reparticiones que dependen de la misma, son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus)", afirma el decreto que mañana oficializará la Ciudad. En tanto, este jueves a las 12:00, el jefe de Gobierno brindará una conferencia de prensa en la que cuestionará la medida adoptada por el presidente Alberto Fernández.



LLEGAN MÁS El Gobierno nacional confirmó que el próximo domingo llegan 864.000 dosis de la vacuna de AztraZeneca, parte del mecanismo COVAX. Así lo señalaron fuentes oficiales, y detallaron que las vacunas arribarán al país a través de un vuelo proveniente de Amsterdam, Holanda. La llegada de la partida está prevista para el domingo 18 a las 06:10 a través del aeropuerto internacional de Ezeiza. El arribo de este cargamento, que se confirmó a última hora, es clave para que el Gobierno pueda continuar con la campaña vacunación en todo el país, ya que algunos distritos comenzaron a quedarse sin dosis para aplicar. Por la mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dicho que no tenía novedades sobre nuevas vacunas, en medio de la "escasez global de vacunas". TRABAJO Y PANDEMIA Los puestos de trabajo sufrieron una caída del 7,5% durante 2020, el año en que arrancó la pandemia de Covid, informó el INDEC. La baja en el número total de empleos fue consecuencia de un descenso del 2,6% en los puestos de trabajo registrados, del 15,9% en el sector de trabajadores en negro y 9,5% entre monotributistas, cuentapropistas y trabajadores independientes. En el cuarto trimestre del 2020 el número de puestos de trabajo totales muestra un descenso del 5% respecto del mismo trimestre del año anterior, debido a un decrecimiento de los puestos de trabajo asalariados de 5,8% y de una reducción de los puestos de trabajo no asalariados de 2,7%. En diciembre del 2019 los puestos de trabajo totales llegaron a 20.879.000, mientras que en el mismo mes del año pasado totalizaron 19.265.000, lo que implicó una pérdida de 1.614.000 empleos. BALOTAJE Con el 96% del escrutinio oficial de los votos para presidente de Perú, los especialistas en materia electoral indican que ya está la tendencia marcada y es un hecho que Keiko Fujimori, la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori, ha pasado al balotaje del 6 de junio en Perú, contra el dirigente sindical y maestro rural Pedro Castillo, que obtuvo un 19,1% de los apoyos. Un 13,4% de los electores optaron por la candidata que se ha presentado por tercera vez a los comicios, ello significa 26 puntos menos que su votación de 2016, de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Desde el inicio de la campaña en enero, la excongresista y lideresa del partido Fuerza Popular realizó pocos viajes porque el Gobierno impuso restricciones de desplazamiento entre regiones debido a la segunda ola del nuevo coronavirus, y porque afronta en libertad vigilada una investigación fiscal por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia.

Breves: Noticias de Actualidad

15 de Abril de 2021

