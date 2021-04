Fin de la presencialidad: vuelven las clases virtuales

Fue otra de las medidas adoptadas por el presidente para el AMBA. Será desde el próximo lunes hasta el viernes 30 de abril. Ayer por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de nuevas medidas restrictivas con el objetivo de aminorar la curva de contagios de coronavirus en todo el país. Una de ellas es la suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Presidente comunicó que a partir del lunes 19, las clases quedarán suspendidas de manera temporal y los docentes deberán retornar al método de enseñanza virtual. La medida quedará vigente hasta el viernes 30 de abril. "Las clases van, a partir del lunes, a adquirir su modalidad virtual. Durante dos semanas serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal nodocente y los alumnos no deberán asistir a clases. Y recibirán la educación a distancia", expresó el mandatario anoche. Esta decisión se dio en un marco de contradicción en el gobierno nacional, dado que el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, había declarado: "No podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Si tiene que haber una disminución de la presencialidad para restringir la circulación de personas, no debería implicar la suspensión absoluta de las clases en las aulas como primera medida". Durante el mensaje que el Presidente brindó desde la Quinta de Olivos, le envió un mensaje a los mandatarios provinciales que, según entiende, deberían haber tomado medidas restrictivas más allá del DNU de la semana pasada y no lo hicieron. "El resto de las jurisdicciones puede adherir a las medidas que estoy tomando hoy", indicó Fernández. Allí manifestó: "El contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus". El Presidente adelantó que llegarán más vacunas este fin de semana y destacó que el gobierno nacional está llevando a cabo "un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa en un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que se necesitan".

Fin de la presencialidad: vuelven las clases virtuales

