INVASIÓN DE EQUINOS

"Hace unos días vi publicado que había caballos sueltos en la Panamericana. No es solo allí, en el barrio Lubo vean que lindo es abrir la puerta de casa y encontrarse con esto y la vereda con bosta. Hable con agentes de caballería y me dijeron que me queje al municipio porque ellos no pueden actuar como antes. Alguien tiene que responder a este problema que además causa inconvenientes al tránsito y a peatones. Deberían retirarlos y terminar de una vez por todas con la tracción a sangre prohibida desde hace años" muestra Eduardo.

PEDIDO AL MUNICIPIO

"Cordeu y San Luis. La situación continúa igual, ahora con riesgo de incendio porque están secas las ramas. Quiero que el municipio colabore con la limpieza" escribe Rodolfo.

PELIGROSO POSTE

"Iriart 1047 este palo se está cayendo. Está totalmente hueco y tiene todos los cables colgando. Ya llamé a Defensa Civíl y a la Municipalidad y aún nadie vino" escribe Macarena.