Entrelazados por el arte

Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 15/abr/2021













Lic. Virginia Papalardo

En el marco del Día Mundial del Arte, la Lic. Virginia Papalardo, Directora de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani", cuenta como la institución enfrentó la pandemia y los planes para el 2021. Este año, la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" cumple 30 años formando profesionales y difundiendo el arte en la sociedad. La institución dio sus primeras pinceladas en el año 1991, como Taller de Expresiones Artísticas, en la calle Moreno. Con el tiempo, la escuela creció exponencialmente por lo que tuvo que continuar sus clases en distintos establecimientos hasta que, en el año 2015, la Comunidad Educativa con el apoyo de la entonces intendenta Stella Maris Giroldi consiguió su propio edificio. Actualmente, el cuerpo docente está integrado por más de 90 profesionales de amplia trayectoria y formación, provenientes de la ciudad y otras localidades, y la matrícula es de aproximadamente 900 estudiantes tanto de Campana como de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Exaltación de la Cruz, Zárate, Lima, Baradero y Matheu. Su propuesta educativa consta del Profesorado en Artes visuales (con orientación en pintura, escultura o grabado), el Profesorado en Educación Musical y Diseño Gráfico (carrera en la cual se obtiene el título de Técnico en Diseño Gráfico al aprobar el tercer año y, en el cuarto año, el de Diseñador Gráfico). Cabe aclarar que para ingresar a las mismas se debe contar con el secundario completo y la formación básica correspondiente aprobada. Asimismo, para los niños y adolescentes de entre 9 y 14 años, ofrece la formación básica en música, trayecto de formación pública, gratuito y oficial, que les permite acreditar los saberes para el ingreso al Profesorado en Música. "La institución tiene como meta formar profesionales creativos en los diferentes lenguajes artísticos para desempeñarse en el ámbito de la docencia, la producción y el diseño" afirmó la Directora de la institución, Virginia Papalardo. Producto de la pandemia, la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" tuvo que adaptar sus clases a la modalidad virtual para que sus estudiantes continuaran su formación. Consecuentemente, se acentuaron las diferencias entre los alumnos con acceso a la tecnología y los que no como también aquellos que contaban con mejor conexión de los que no. A su vez, las clases virtuales fueron un desafío para la institución debido a que la presencialidad constituye un factor relevante para la enseñanza: "enseñar a tocar un instrumento, a realizar una escultura, una pintura, un diseño; incluso prácticas corales e instrumentales, donde el ámbito de la presencialidad nutre y aporta a través de las vivencias personales y los intercambios y la importancia del acompañamiento sincrónico. Se perdieron aspectos muy importantes de ese trabajo áulico, pero se trabajó mucho en la búsqueda de no descuidar y suplir estrategias para alcanzarlo" manifestó Papalardo. Otro campo que se vio afectado fue el de las prácticas docentes. Pese a las adversidades presentadas por la virtualidad, la comunidad educativa se adaptó a esta modalidad de estudio y las inscripciones de ingresantes prácticamente se duplicaron este año. "Se lograron producciones que nos han sorprendido y que, sin esta situación atípica, no hubiéramos conocido." Frente a las consecuencias económicas de la pandemia, la escuela tuvo un papel activo en el acompañamiento de sus alumnos que manifestaron no poder comprar los materiales y hasta contemplaron la posibilidad de abandonar la carrera: "alarmados por esta situación y, en respuesta a tantas necesidades, en el primer cuatrimestre, el equipo directivo junto a la Asociación Cooperadora hizo la entrega de becas de materiales a quienes las solicitaron." Además, los docentes fueron más contem-plativos y creativos en la planificación. Más adelante, comenzó la colecta solidaria "El Baúl de los recursos", la cual apeló a la solidaridad de los ciudadanos para donar materiales artísticos para los estudiantes: "realmente fue una campaña muy exitosa, que no sólo permitió que muchos jóvenes pudieran cumplir con sus propuestas de clases sino que nos llenó de satisfacciones." Cabe agregar que, de ser necesario, la misma se volverá a realizar este año. En esta jornada tan especial, la Lic. Papalardo desea dejar el siguiente mensaje: "En nuestra región, y desde hace casi 30 años, nuestra querida Escuela de Arte ´Ricardo Carpani´ se ha convertido en baluarte de la educación artística formando en los diferentes lenguajes artísticos a centenares de estudiantes. El arte nos permite expresar nuestras emociones, percepciones y sensibilidad. A través de él, construimos sentidos y metáforas, formando seres creativos, capaces de adaptarse a diferentes realidades. Es por todo esto que hoy festejamos el Día Mundial del Arte." En lo que respecta a los planes para el 2021, la Directora manifestó que, en la medida que las condiciones lo permitan, se irá regresando gradualmente a la presencialidad cumpliendo los protocolos correspondientes. También adelantó: "estamos trabajando junto a Tenaris, Fundación PROA y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 15 en un proyecto conjunto. Además, nos preparamos para realizar diferentes eventos y acciones para conmemorar y festejar los 30 años del nacimiento de la Escuela de Arte Ricardo Carpani". Aquellos interesados en inscribirse a la escuela podrán hacerlo durante las primeras semanas de diciembre o, el año próximo, a fines de febrero y principios de marzo: "recordamos que a las formaciones básicas se puede ingresar cursando paralelamente el último año del secundario".

Este año, la Escuela de Arte “Ricardo Carpani" cumple 30 años formando profesionales y difundiendo el arte en la sociedad. RICARDO CARPANI: UN ARTISTA COMPROMETIDO CON EL PROLETARIADO Ricardo Carpani dejó una marca en el arte popular argentino y latinoamericano. Hoy es recordado por su fuerte compromiso con las causas sociales, pues logro plasmar en sus trabajos, problemáticas tales como el desempleo, la situación de los trabajadores y los pobres, como así también temas de relevancia nacional. Como artista plástico, comenzó a cultivar su talento en el taller de Emilio Pettoruti en la década del 50, identificándose con la pintura de Lino Spilimbergo y los muralistas mejicanos, así como con los dibujos de Guillermo Facio Hebecquer. Sus primeras obras, de fuerte contenido social como lo serán durante el resto de su vida, vieron la luz en 1956 y 1957 durante la resistencia peronista. Integró el movimiento "Espartaco" surgido de la necesidad de reflejar la problemática de los sectores populares a través de un arte con valores nacionales y latinoamericanos, donde Carpani comenzó a adquirir un notable protagonismo junto a otros artistas como Rafael Squirru, J.M. Sánchez, Claudio Antonio Piedras, Esperilio Bute, Pascual Di Bianco, Mario Mollari, Influidos por el Manifiesto de Arte Revolucionario Independiente de 1938 surgido de la mano de Diego Rivera, André Breton y León Trotsky, que buscaba plasmar su arte en el espacio público, llevarlo a murales y a las calles para llegar a las multitudes. En 1961 Carpani abandona el grupo espartaco y en 1963 comienza su acercamiento al movimiento obrero organizado, señal de esto son los afiches colmado de obreros corpulentos que comienzan a circular por Buenos Aires y luego al resto del país. En 1964, participa de la creación del grupo "Cóndor", con J.J. Hernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña y otros. Poco después, ilustra la revista "Programa". Al mismo tiempo, incursiona en el ensayo político: "Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario" y "Nacionalismo, peronismo y socialismo nacional". En mayo de 1969, Carpani acompaña la lucha de los trabajadores en el llamado "Cordobazo". Su mano maestra de dibujante excepcional traza imágenes indelebles, desde el "Martín Fierro", hasta "Libertad a Ongaro y Tosco", desde el reclamo por Felipe Vallese hasta el "Cámpora al gobierno, Perón al poder", desde los centauros gauchos hasta "Desocupados" y "En huelga". Así, también recrea a las grandes figuras que en la política y la cultura acompañaron la larga lucha de los argentinos, desde San Martín, El Chacho y Felipe Varela hasta Perón, Evita y Cooke, desde Roberto Arlt a Atahualpa Yupanqui. En todo ese período, el artista, cada vez más conocido por el pueblo y cuyas imágenes aparecen en afiches de luchas populares de varios países latinoamericanos, continúa siendo un "maldito", para los premios en los salones oficiales, las galerías de arte, las cátedras… "He pasado momentos en que he sido marginado -recuerda- como consecuencia directa de mi militancia, de poner los dedos en la llaga". En la década del 70 se radica en Madrid, donde lleva a cabo una intensa actividad plástica y recorre Europa, Estados Unidos y Cuba, México y Ecuador. Con la reinstauración de la democracia en Argentina, Carpani vuelve a su país en 1984, falleciendo en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1999.

