Facebook probará qué pasa en Instagram si se oculta el "me gusta"

Para ver si esto influye en el bullying o la aceptación entre pares, Facebook hará mundial el experimento de permitir que el usuario bloquee el "me gusta" en cualquier publicación propia o ajena. Ya lo hizo en seis países. Facebook Inc. planea hacer el experimento de permitir que más usuarios bloqueen los "me gusta" en sus propias publicaciones o contenidos de otros, ampliando un esfuerzo para evaluar si la función intensificó la presión entre pares, especialmente entre los jóvenes. La red social ha estado probando ocultar los "me gusta" en su aplicación para compartir fotos Instagram en varios países, incluidos Canadá, Brasil, Australia, Irlanda, Italia y Japón. Ahora, la compañía dijo el miércoles que ampliará ese experimento a nivel mundial en Instagram en las próximas semanas y explorará la implementación de una prueba similar de exclusión voluntaria en el sitio principal de Facebook en el futuro. Facebook dijo que comenzó el experimento para comprender mejor si eliminar los conteos de "me gusta" reduciría la presión de publicar en Instagram. Hasta ahora, el enfoque ha arrojado resultados mixtos. "Algunas personas consideraron que esto era beneficioso, pero otras todavía querían ver los recuentos para poder seguir lo que es popular", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "Así que estamos probando una nueva opción que permite decidir la mejor experiencia para cada usuario, ya sea elegir no ver los recuentos de otras personas, desactivarlas para sus propias publicaciones o mantener la experiencia original". La compañía con sede en Menlo Park, California, ha estado experimentando con la reducción de la visibilidad de los conteos de "me gusta" durante años, a medida que enfrenta las críticas de que sus plataformas disminuyen el bienestar mental de sus usuarios. Para los adolescentes y los adultos jóvenes, los recuentos de seguidores y los "me gusta" siguen siendo una métrica clave de popularidad en línea.

