P U B L I C



El piloto campanense fue 2º en la última carrera de la Clase A del TC Bonaerense. "Fue un hermoso fin de semana", señaló motivado, al tiempo que también advirtió que la situación económica genera mucha incertidumbre de cara al futuro. Contento y motivado. Así se lo observaba al campanense Juan Pablo Galliano después de haber obtenido el segundo puesto en la última carrera de la Clase A del TC Bonaerense, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Un resultado que entusiasma de cara al futuro y que es fruto de un funcionamiento que ya se venía percibiendo. -Ya desde el año pasado te permitías cierto optimismo. -La realidad marca que fuimos protagonistas y contamos con un auto competitivo. Por ese lado estamos bien. Después fueron pasando cosas que me hicieron retrasar, como ese increíble pozo que se formó en el asfalto de Dolores y que nos hizo tanto daño a varios pilotos. Y después, algunas situaciones que provocaron esas fallas que no me dejaron cerrar una carrera. Pero sabía que estábmos bien, como para pelear arriba. -Hay varios autos para pelear arriba en el campeonato. ¿Quién creés que es será el rival a vencer? -Era muy difícil arrancar con las condiciones como están dadas: todo se fue a precios que te resultan increíbles. Las cuestiones de presupuestos nos van pasando por arriba. En mi caso lo venimos hablando con mi viejo, que es quien siempre me acompañó y la verdad es que, aunque fuimos a correr, llegamos muy justo con el presupuesto. Además, tuve que sumar todo el tema de los trámites de las licencias médicas y deportiva. -Es un tema que va mucho más allá de lo deportivo -Como el auto estaba listo, hicimos el mayor esfuerzo para ir por esta pasión que todos tenemos, pero vamos a ver cómo se sigue el campeonato. De hecho, hablé con otros colegas y están en la misma situación, saben que arrancan, pero no tienen asegurado continuar. Te repito: es un momento difícil y quiero agradecer a toda esa gente que colabora con nosotros. Por esto es que digo que nos hacía falta este podio -Es un resultado que motiva de cara al futuro, al menos desde lo deportivo. -Desde ya, porque te empieza a cerrar el trabajo del equipo que tanto hizo, sobre todo en esta Clase A en la que tenés diez autos que están para ganar en cualquier momento. Y algunos con buenos presupuestos que se hacen sentir en pista, de eso no tengo ninguna duda. Por eso, partiendo desde ahí, es importante meterse en la pelea y siempre uno va intentarlo. -Entonces el balance del fin de semana fue sumamente positivo. -Fue un hermoso fin de semana en el Mouras: nos trajimos un segundo puesto a Campana después de remarla durante todo el fin de semana. Por eso quiere agradecerles a todas las personas que hacen esto posible: mis viejos, mis hermanos apoyando desde casa y Juani, dándome una mano en todo desde el día cero. También a Marcelo Caferro, Tuki, Juan Raposo y a mi novia Flor y familia por estar siempre presentes. Y a todas las personas que me mandaron un mensaje o me llamaron. -Y para destacar también el trabajo del equipo. -Párrafo aparte para la familia Ciccia, que me da un motor increíble; a Chicho Bainchi, Abel, Leíto, Willy y el Flaco Feil por la ayuda que me dan carrera a carrera. Y no quiero dejar de agradecer a mis sponsors que hacen esto posible también: Maquisol y Siapsa. Gracias infinitas a todos los que se preocupan por el auto todas las carreras de una u otra forma. Y ahora a seguir trabajando para llegar a lo más ansiado como es la victoria.



LA ALEGRÍA DE JUAMPI Y SU EQUIPO TRAS EL SEGUNDO PUESTO EN EL MOURAS.



Automovilismo:

Juan Pablo Galliano; "Nos hacía falta este podio"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar