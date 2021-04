Se definió anoche, en la reunión virtual de presidentes de clubes. También se cancelarían los partidos amistosos en aquellos municipios que se encuentren en Fase 3. En el inicio de esta semana, en el marco del avance de la segunda ola de contagios de coronavirus, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) había anunciado una nueva postergación del arranque de sus torneos, que en esta oportunidad afectaba tanto al Top 12 como a los campeonatos de Primera División A, B, C y Segunda División, cuyas temporadas debían haber comenzado el 10 de abril. Esa decisión no alcanzaba a la Tercera División, categoría en la que participará el Club Ciudad de Campana, dado que el inicio de este certamen estaba pautado para el 24 de abril. Así, todos los campeonatos de la URBA comenzarían en la misma fecha. Sin embargo, dadas las nuevas restricciones anunciadas ayer por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la reunión de Presidentes de los clubes que componen la URBA que se realizó anoche, se decidió suspender provisoriamente el inicio de los campeonatos de las diferentes categorías y también se cancelaría la realización de partidos amistosos en aquellos municipios que se encuentren en Fase 3 (como es el caso de Campana). Igualmente, dadas las medidas que se conocieron ayer, también peligra la realización de entrenamientos, dado que la mayoría de los clubes se practica en horarios nocturnos y esto no podría sostenerse ante la imposibilidad de circular después de las 20 horas.



EL RUGBY DEL CCC DEBERÁ SEGUIR ESPERANDO EL RETORNO A LA COMPETENCIA.



Rugby:

La URBA dejó en suspenso el arranque de todas sus categorías

