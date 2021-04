P U B L I C



A sus habituales transmisiones de Villa Dálmine, la Copa de la LFP y la Copa Argentina se sumarán también los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A partir del fin de semana, "Fútbol con Estilo" ampliará todavía más la importante actividad que viene desarrollando en cuanto a transmisiones deportivas por FM Radio City Campana (91.7 Mhz). Es que a las habituales transmisiones de la Primera Nacional, siguiendo la campaña de Villa Dálmine, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina se sumarán también los partidos que disputen como local los equipos argentinos en su participación en la Copa Libertadores de América. Por lo pronto, la agenda de "Fútbol con Estilo" marca una doble jornada para el sábado. Primero, a las 14.00, se iniciará la previa del duelo entre Villa Dálmine y All Boys con el homenaje a los Campeones de la Primera C de la Temporada 2011/12, un espacio por el que ya pasaron el DT Walter Otta, Raúl "Duddy" Pérez, Renso Pérez y Agustín Gómez. Posteriormente, el sábado se cerrará con la transmisión de Boca Juniors vs Atlético Tucumán desde La Bombonera. En tanto, la acción de la Copa Libertadores comenzará el 27 de abril. "Fútbol con Estilo", a través de Radio City Campana, estará con los debuts como local de Boca Juniors (vs Santos de Brasil), River Plate (que aguarda rival todavía) y Racing Club (ante Sporting Cristal de Perú). Además, también se sumarán las presentaciones de San Lorenzo e Independiente por la Copa Sudamericana. Así, Radio City Campana se consolidar como "la Radio con + Fútbol de Campana", siempre con el relato de Ricardo Stecconi; la participación de Oscar Scotton, Humberto Salvo, Juan José Meneses, Martín Lemme y el VAR de Fútbol con Estilo, analizando las jugadas dudosas de cada partido junto a Carlos Cartier; y con la producción general de Víctor Murillo.

RICARDO STECCONI ENCABEZA LAS TRANSMISIONES DE “FÚTBOL CON ESTILO"



Medios y Deportes:

"Fútbol con Estilo" tiene lista una cargada agenda para los próximos días

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar