DEFENSA CAMPEÓN A pesar de haber perdido 2-1 como local en el partido de ida y de comenzar perdiendo también en la revancha, Defensa y Justicia se abrazó a la esperanza y terminó consiguiendo su segundo título internacional al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana. Para ello, anoche derrotó 2-1 como visitante a Palmeiras de Brasil con un gol agónico de Marcelo Benítez en tiempo adicionado (Braian Romero había marcado la igualdad) y también gracias al penal que Ezequiel Unsain le atajó a Gustavo Gómez en el primer tiempo del suplementario. Posteriormente, ya en los penales, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece se impuso 4-3 y desató su festejo en tierras brasileñas. Así, después de la consagración en la última Copa Sudamericana (con Hernán Crespo como DT), Defensa y Justicia venció ahora al último campeón de la Libertadores para quedarse también con la Recopa Sudamericana. ¡Salud Halcón!



RACING, CON SUFRIMIENTO Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Racing Club necesitó de los penales para eliminar a San Martín de San Juan. En Sarandí, la Academia (sin el campanense Leonardo Sigali) ganaba 2-0 con goles de Mauricio Martínez y Enzo Copetti. Sin embargo, Matías Giménez y Ezequiel Rescaldani, a los 35 y 38 minutos del ST respectivamente, le dieron la igualdad al Santo sanjuanino. En los penales, Gabriel Arias fue figura (atajó dos) y Racing se impuso 4-1 para avanzar a los Octavos de Final, instancia en la que espera por el ganador del cruce entre Godoy Cruz de Mendoza y Boca Unidos de Corrientes. MARTÍNEZ, SIN LIBERTADORES Libertad de Paraguay, equipo del delantero campanense Adrián Martínez, no pudo acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 al caer anoche 4-1 como visitante frente a Atlético Nacional de Medellín, que así revirtió la serie (el Gumarelo había ganado 1-0 en Asunción). Así, el conjunto colombiano se suma al Grupo F junto a Argentinos Juniors, Nacional de Montevideo y Universidad Católica de Chile. Mientras Libertad pasa a integrar el Grupo F de la Copa Sudamericana junto a Newells, Goianiense de Brasil y Palestino de Chile. Por su parte, Independiente del Valle volvió a ganarle 2-1 a Gremio de Porto Alegre, esta vez como visitante, y se metió en el Grupo A de la Copa Libertadores junto a Palmeiras, Defensa y Justicia y Universitario de Perú. Por su parte, Gremio desembarcó en el Grupo H de la Sudamericana que también integran Lanús, La Equidad de Colombia y Aragua de Venezuela. NUEVO GOL DE ÁGUILA El campanense Germán Águila anotó su tercer tanto en el actual Torneo Apertura de la Primera C, aunque ello no le alcanzó a su equipo, Victoriano Arenas, que perdió 3-1 como visitante ante Deportivo Laferrere. En el cierre de la séptima fecha se destacó la victoria de Ituzaingó, que le ganó 2-1 el clásico a Midland y alcanzó a Central Córdoba de Rosario en lo más alto de la tabla (ambos suman 14 puntos). Además, también jugaron: Claypole 1-1 Lamadrid y Berazategui 3-1 El Porvenir.

Breves: Fútbol

15 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar