El Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar anoche

Al cuerpo que preside Marina Casaretto ingresaron una treintena de expedientes impulsados por concejales de distintas bancadas. Tres fueron aprobados Sobre Tablas. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) sigue sesionando en plena pandemia por el Covid-19, respetando todos los protocolos vigentes, incluyendo el distanciamiento social, el uso de tapabocas y alcohol en gel y transmisiones en vivo para que los vecinos puedan seguirla desde sus casas. Al comienzo de la actividad legislativa de anoche, concejales de diferentes frentes políticos coincidieron en realizar un homenaje al esfuerzo y compromiso del personal de la salud en relación a la atención de los pacientes con COVID 19. En esta ocasión, al cuerpo que preside Marina Casaretto, ingresaron 58 expedientes impulsados por los concejales de las distintas bancadas políticas, de los cuales tres fueron aprobados tras ser tratados Sobre Tablas. Uno de ellos es un proyecto de comunicación impulsado por la UV Calixto Dellepiane que establece agregar en el parte diario municipal de situación sanitaria el porcentaje de camas críticas en Unidades de Terapia Intensiva del sector público y privado, y cantidad de testeos realizados. En ese sentido, Axel Cantlon también manifestó su preocupación por la diferencia existente entre las cifras municipales y las difundidas por el Ministerio de Salud de la Provincia en relación a que en las últimas 72 horas se registraron una diferencia de 98 casos positivos y 583 altas; además de 5 víctimas fatales. El Dr. Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio) pidió la palabra para entre otras cuestiones manifestar no ver la utilidad de difundir la cantidad de camas disponibles y que otros municipios vecinos no lo están haciendo; al tiempo que Soledad Calle (PJ - Frente de Todos) manifestó que el nivel de ocupación de camas "puede ser un semáforo en rojo para la sociedad y que se comprendan las medidas. Y después hay dos indicadores de riesgo, sobre los cuales se están tomando algunas de las decisiones de los últimos tiempos, como por ejemplo que Campana vuelva a Fase 2, que son: la razón de los casos y la incidencia. El nivel de incidencia no puede superar los 120 casos, y está superándolo 5 veces. La razón de casos tiene que medir 1.2 y está por encima… estamos en zona roja (…) Sería importante que en algún momento se pueda conciliar esa diferencia de información con el sistema SISA y el informe municipal, y evaluar la posibilidad de los indicadores de nivel de riesgo que son la incidencia y la razón de los casos, sobre los cuales se están tomando las decisiones político sanitarias en el país". Otro de los expedientes aprobados Sobre Tablas fue un Pedido de Informes de la UV Calixto Dellepiane, solicitándole al Ejecutivo información sobre la posible instalación de antenas de telecomunicaciones en un predio fiscal del barrio Parque Natura reservado para una futura plaza pública. Romina Buzzini (Juntos por el Cambio) pidió la palabra para adelantar el acompañamiento de su bloque al pedido Sobre Tablas, pero para aclarar también que hasta el momento no existía ningún expediente municipal relacionado con las supuestas antenas y que aparentemente sólo se trataba de un rumor iniciado por un trabajador de Telecom. Finalmente, el tercer expediente aprobado Sobre Tablas también fue impulsado por la UV Calixto Dellepiane, solicitando se remita al cuerpo el listado de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Departamento Ejecutivo durante el 2020. Durante la sesión, los ediles también establecieron que, el HCD sesionará el próximo jueves 29 a las 16, ya que aún regirá una de las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández que es la prohibición de circulación pasadas las 20.

Buzzini, en la foto izando la bandera, adelantó que no existe ningún expediente iniciado en la municipalidad para instalar antenas de telecomunicaciones en el barrio Parque Natura.





En instantes comienza la primer Sesión Ordinaria del mes de Abril. Seguila en vivo desde YouTube https://t.co/r4sQTiank4 — HCD Campana (@HCDCampana) April 15, 2021

El Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar anoche

