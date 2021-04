» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 16/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Responsables de gimnasios y natatorios reclamarán por la continuidad de su actividad







Se convocaron para este mediodía en la plaza Eduardo Costa. "No somos parte del problema, somos parte de la solución", aseguran. Fueron uno de los sectores más golpeados el año pasado. En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ayer oficializó el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del aumento de contagios de coronavirus se establece, además de la suspensión de clases y la restricción para circular entre las 20.00 y 6.00 horas, la cancelación "de todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo 30 de abril. La medida fue tomada de manera "taxativa" por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y esto implica que los gimnasios y natatorios del AMBA no podrán funcionar desde hoy hasta la fecha indicada. Y nuestra ciudad queda encuadrada dentro de esta restricción. La situación volvió a poner en estado de alerta y movilización al grupo "Gimnasios Unidos de Campana", el cual se había conformado en 2020 ante la imposibilidad de trabajar que tuvieron estos espacios durante gran parte del año pasado. De hecho, la Cámara de Gimnasios de la Argentina estima que el 20% de los establecimientos del país cerró desde el inicio de la pandemia. El resto logró volver a abrir sus puertas recién una vez que se habilitó la actividad, aunque lo hicieron con aforo limitado y una cantidad de disposiciones que hicieron muy complejo su funcionamiento. Ahora, luego de las medidas anunciadas el miércoles por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ayer fueron aceptadas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, los gimnasios y los natatorios tienen que cerrar nuevamente sus puertas desde hoy y hasta el 30 de abril, por lo menos. Sin embargo, sin perder tiempo, desde este mismo viernes estarán mostrando su descontento con esta nueva restricción. En nuestra ciudad, los integrantes de "Gimnasios Unidos de Campana" están invitando a la comunidad a participar de una manifestación que se realizará desde las 12 del mediodía en la plaza Eduardo Costa, frente al Palacio Municipal. "No somos parte del problema, somos parte de la solución", aseguran los responsables de gimnasios y natatorios en relación al rol que la actividad física juega en la salud y el bienestar de las personas. "Solo queremos que nos dejen trabajar", agregan. El reclamo, obviamente, apunta a la posibilidad de mantener los gimnasios y natatorios abiertos, un objetivo que asoma muy difícil dada la firme postura que han mostrado el Presidente y el Gobernador al momento de anunciar y confirmar las medidas dispuestas por el avance de la segunda ola de contagios.

LOS GIMNASIOS NO PODRÁN FUNCIONAR, AL MENOS, HASTA EL 30 DE ABRIL. CIERRAN LOS NATATORIOS DE LOS CLUBES A través de sus redes sociales, tanto el Club Ciudad de Campana como el Campana Boat Club informaron ayer que, dadas las nuevas restricciones por el avance de la pandemia de coronavirus, se suspenden hasta el 30 de abril, inclusive, las actividades programadas en las piletas cubiertas.

NO HABRÁ ACTIVIDAD EN LA PILETA DEL CCC HASTA MAYO

Coronavirus:

Responsables de gimnasios y natatorios reclamarán por la continuidad de su actividad

