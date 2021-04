» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 16/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Jóvenes PRO Campana: "En educación, cada día cuenta"







Integrantes del equipo de Jóvenes de Campana, salieron a apoyar el pedido del intendente Abella hacia el gobernador Kicillof de mantener la presencialidad de la educación. Desde la Jpro Campana, integrantes del equipo de Jóvenes de Campana, salieron a apoyar el pedido del intendente Sebastián Abella hacia el gobernador Axel Kicillof de mantener la presencialidad de la educación. "Apoyamos el pedido del intendente Sebastián Abella y la Secretaría de Desarrollo Social Educación y Cultura, a cargo de Elisa Abella, para que se continúe con la presencialidad tanto en los establecimientos educativos formales como los no formales", remarcaron. "Como jóvenes creemos que la educación es esencial para la formación de cualquier ser humano, y garantizar la presencialidad en las escuelas contribuye a ello. No entendemos la decisión del presidente Alberto Fernández cuando desde su mismo Ministerio de Educación dieron a conocer datos que demuestran que los contagios no se encuentran en las escuelas, así mismo nos parece totalmente ilógico que cierren las escuelas y se sigan manteniendo muchas actividades no esenciales como lo es el fútbol profesional", enfatizaron. Por otra parte, comentaron: "Creemos también que la presencialidad es la mejor manera de garantizar la escolaridad de niños y jóvenes en los cuales el número de deserción escolar aumento debido a las dificultades que trae la virtualidad y la falta de conectividad que existe en un país donde no se invierte en infraestructura para garantizar la conectividad de todos los argentinos". "También entendemos que el aula es un lugar de contención y que contribuye al desarrollo de relaciones humanas las cuales contribuyen a la salud mental de cada individuo y es un punto de apoyo para todos aquellos padres que deben salir a trabajar para llevar el pan a la mesa y no tienen con quien dejar a sus hijos", agregaron. APOYO AL PERSONAL DE LA SALUD Y, para finalizar, los jóvenes militantes también repudiaron los dichos del Presidente hacia el personal de salud, el cual dijo que "el sistema de salud se relajó". "Como jóvenes creemos que es una falta de respeto a todo el personal de la salud el cual lo único que hizo desde que arrancó la pandemia fue ponerle el pecho a la situación sin descansar un minuto, arriesgando su vida en pos del bienestar de los argentinos, desde Jpro le brindamos todo nuestro apoyo a aquellos que luchan día a día contra el virus que afecta a la humanidad", concluyeron.

Integrantes del equipo de Jóvenes de Campana, salieron a apoyar el pedido del intendente Abella hacia el gobernador Kicillof.



Jóvenes PRO Campana: "En educación, cada día cuenta"

