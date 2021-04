La diputada Alonso criticó las declaraciones del intendente Abella luego de los anuncios del presidente Fernández

"Me parece muy hipócrita e irresponsable por parte del Intendente, cuando en el mismo diario se publica también el récord de 129 casos que hubo en Campana en un solo día", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad y llamó a conformar un Comité de Crisis. "Nadie quiere que se suspendan las clases presenciales, que cierren los negocios, que no haya vida nocturna… pero lamentablemente estamos atravesando una pandemia global. Los números son alarmantes, y su inercia indica que es fundamental que en estos 15 días se pueda empezar a bajar la curva de contagios y que no nos toque como ha sucedido en otros países, que los médicos tengan qué elegir qué argentino o argentina va a usar el respirador disponible. Lo que me asombró es abrir el diario de Campana y en vez encontrar un apoyo desde el municipio a través del Intendente, ver a Juntos por el Cambio siempre oponiéndose a las medidas propuestas por el Presidente como si en el Frente de Todos no supiésemos la importancia que tiene la presencialidad de nuestros niños y niñas en el colegio tanto en términos de aprendizaje como de socialización. Me parece muy hipócrita e irresponsable por parte del Intendente, cuando en el mismo diario se publica también el récord de 129 casos que hubo en Campana en un solo día. Aun así, el Intendente sale a preguntarle al Gobernador si puede dejar a Campana fuera de las medidas para el AMBA", señaló ayer la diputada provincial Soledad Alonso al ser consultada por las medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández. En ese mismo sentido, agregó: "Me gustaría preguntarle al Intendente qué está haciendo para bajar los contagios en nuestra ciudad donde hoy (por ayer) hubo 2 nuevos muertos por COVID 19. ¿Qué controles se están llevando adelante en Campana? ¿Cuál es la disponibilidad de camas y de personal sanitario? ¿Cómo se está controlando los comercios y las industrias? ¿Cuáles son las medidas que el Intendente y su gabinete están llevando adelante en este sentido? La desinformación es abrumadora, cuando estamos en plena segunda ola y no se han dignado a conformar el Comité de Crisis que tantas veces se les ha solicitado formar… Realmente, no sé con quiénes hay que hablar: si con quienes les mandan a decir que la vacuna es veneno, con los que mandan a hacer un cacerolazo en plena pandemia, si hay que hablar con los que descreen del uso del barbijo, o con los que dicen que fracasó el operativo de vacunación cuando a pesar de que somos un país satélite estamos en el grupo de las 20 naciones con más personas vacunadas en el planeta y este sábado viene de Holanda otra partida de vacunas. Y se sabe que no se consiguen porque los países centrales acaparan la producción…" Más adelante, Alonso agregó: "Creo que hay que ser responsables, pero lamentablemente la oposición de Juntos por el Cambio en general y en este municipio en particular no es la excepción: confunden a la gente por mera especulación política. Son sólo 15 días que se está pidiendo en términos de responsabilidad social colectiva para bajar la curva de contagios y que no colapse el sistema sanitario como en este momento está pasando en la ciudad de Buenos Aires o el propio Escobar que la semana pasada se quedó sin camas. Todos sabemos que el problema no son las situaciones en las escuelas en particular, sino la circulación del virus asociada a esa presencialidad: la cantidad de personas que se movilizan. Por eso pido a la oposición que acompañe las medidas, que no confundan más a la sociedad y ayuden a contener a la gente en esta históricamente trágica situación que se está dando en la Argentina y en el mundo. Y si no, al menos que se abstengan de continuar posicionándose mediáticamente cuando lo que está en juego es la vida. Yo también quiero salir en el diario defiendo la presencialidad, también quiero que los restaurantes sigan abiertos… que la vida siga como la conocíamos antes de la pandemia. Pero tengo una responsabilidad política, que también tiene el intendente de Campana, y es la de cuidar a nuestros vecinos más allá de lo que me diga un asesor de imagen qué es lo que mi electorado quiere escuchar. Por eso tiene que haber más diálogo político en Campana, tiene que haber un comité de crisis, repito: entramos en el segundo año de pandemia y desde el oficialismo siguen sin dialogar con la oposición. Campana tiene a esta diputada provincial, tiene a un diputado nacional que es Carlos Ortega, y tiene a siete concejales del Frente de Todos que están abocados a poder solucionar constantemente a poder solucionar las situaciones que los vecinos de Campana atraviesan: sanitarias, alimentarias, laborales. Es fundamental que ese comité se forme para poder articular la ayuda social, humanitaria, sanitaria y educativa que nuestros vecinos necesitan".

La diputada Alonso criticó las declaraciones del intendente Abella luego de los anuncios del presidente Fernández

