Axel Kicillof: "Sería mejor que venga Macri a discutir"

El gobernador Axel Kicillof cuestionó al jefe de gobierno porteño y otros dirigentes del PRO por sus posturas frente a las restricciones. "Nosotros estamos intentando que no se muera tanta gente", justificó. Visiblemente molesto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó ayer por la tarde una conferencia de prensa donde anunció el pase a fase 3 de los 40 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires y ensayó un duro alegato contra las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al Gobierno nacional. "Escuché hoy que las medidas que tomó el presidente de la Nación eran intempestivas, eran falta de reflexión o de sustento científico. Es mentira", objetó Kicillof y agregó: "Es un intento muy grave de utilizar políticamente un momento de tanta angustia como el que estamos viviendo". El Gobernador directamente acusó a Larreta de "romper las negociaciones" y se permitió una picante chicana. "A veces pienso si no sería mejor que venga Macri a discutir con nosotros, pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidades, pero al final es igual que Bullrich y Macri, entonces que venga Macri a discutir", disparó. Luego, Kicillof marcó que la cúpula de Juntos por el Cambio está "en campaña electoral mientras nosotros estamos intentando que no se muera tanta gente" y desmintió "el versito del consenso". "De qué consenso hablan si mientras nos reuníamos (por los encuentros de la semana pasada) firmaba un comunicado de Juntos por el Cambio en contra de las restricciones. Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. Intentamos consensuar y firmaron un comunicado en contra de las restricciones", machacó. "La presidenta del PRO estaban en la Quinta de Olivos insultando al presidente a viva voz y hablan de diálogo", graficó sobre los cacerolazos en los que participó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En otro tramo de la conferencia, Kicillof desmintió que las nuevas restricciones que implementó el Gobierno para contener el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus no tengan fundamentos. "Hay tres millones de contagiados en todo el mundo, todavía no se le encontró la vuelta a la pandemia y no se detiene. En las últimas tres semanas se pasó de un récord de 14 mil casos a 27 mil. Que vamos a esperar. Hoy el epicentro de la segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires", criticó Kicillof. "Parece que hablamos de dos mundos distintos y no lo son. La pandemia empieza en la Ciudad y se va corriendo a la Provincia y va estallando. En la Ciudad estalló el sistema privado y no lo digo yo. No quedan camas en el sistema privado que atiende a casi todos los porteños", apuntó. "Parece que hablamos de dos mundos distintos y no lo son. La pandemia empieza en la Ciudad y se va corriendo a la Provincia y va estallando. En la Ciudad estalló el sistema privado y no lo digo yo. No quedan camas en el sistema privado que atiende a casi todos los porteños", añadió.

