Breves: Noticias de Actualidad
16 de Abril de 2021

16 de Abril de 2021







MARZO INFLADO Impulsada por incrementos en alimentos, ropa y educación, la inflación trepó en marzo al 4,8%, el nivel más alto en un año y medio, y acumuló en el primer trimestre un incremento del 13%, informó el INDEC. En comparación con marzo del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 42,6%, cuando en febrero había sido del 40,7%. La suba de marzo estuvo empujada por fuertes alzas del 5,9% en carne, 7,2% en lácteos, 10,8% en prendas de vestir y 28,5% en educación. Para encontrar un número mayor es necesario retroceder hasta septiembre de 2019, cuando la variación de precios llegó al 5,9%, luego de la profunda devaluación generada tras el resultado de las PASO. El incremento de marzo llevó el acumulado del primer trimestre al 13%, cuando la estimación anual del Ministerio de Economía había sido del 29%, una cifra que prácticamente será incumplible.



NO RENUNCIA La figura del ministro de Educación, Nicolás Trotta, se debilitó en las últimas horas tras la suspensión de las clases presenciales y el Gobierno debió salir a acallar rumores sobre su salida. La situación de tensión se dio este miércoles por la noche, cuando el presidente Alberto Fernández anunció sorpresivamente que las clases presenciales se cancelaban entre el 19 y el 30 de abril en la zona metropolitana. Horas antes, Trotta había dicho que si se definían restricciones, no debían ser sobre la asistencia a las aulas. Esas declaraciones dejaron al ministro mal parado y dieron lugar a una serie de versiones sobre su rol dentro del Gabinete nacional. "Lo desmiento totalmente, Nicolás hizo una tarea durante todo el año pasado, adaptando las currículas y la necesidad de la administración de la educación", subrayó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales. El titular de ministros debió salir a negar públicamente la versión de la dimisión de Trotta, que circuló tras la decisión que tomó Fernández sin anticipársela. SE RESISTE El atacante de Boca Carlos Tevez presentó este jueves un amparo judicial para evitar pagar el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Tevez argumentó que el Impuesto "es confiscatorio" y la causa cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 4, a cargo de Rita Ailán, según confirmaron fuentes judiciales. Desde el viernes 29 de enero, empezó a regir en el país el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, una ley aprobada en diciembre del año pasado establecida como un "aporte solidario" que gravará de manera progresiva en las personas que tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos, es decir, un poco más de dos millones de dólares. El pago es del dos por ciento sobre los bienes que tiene en su patrimonio dicha persona. PRESO PERO NO MUERTO La familia de un ladrón que fue perseguido junto a su cómplice y atropellado por un joven de 25 años en la ciudad de Rosario sentó su postura al afirmar que "tendría que haber ido preso" si robó, pero se lamentó de que "un muchacho lo condenó a muerte por un robo". Se trata de la madre y el padre de Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, quien falleció el pasado jueves 8 de abril en la intersección de Navarro y Juez Zuviría, de Rosario, cuando Diego C., que manejaba una camioneta Chevrolet S-10, fue sorprendido por Quiroga García y quien sería su cómplice, Luciano Escudero, de 29. Tras el robo, la víctima comenzó a perseguir con su camioneta a los delincuentes que iban en una moto, hasta que a los 600 metros los alcanzó y atropelló.

Breves: Noticias de Actualidad

16 de Abril de 2021

