De la Riva sumó malas noticias en la semana: se lesionó Cristian Ojeda, mientras Zaid Romero está en duda. El encuentro se juega este sábado desde las 16.30 horas. Con el foco puesto en tratar de alcanzar su primera victoria del campeonato, Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para recibir mañana a All Boys por la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con el arbitraje de Julio Barraza, el encuentro se disputará desde las 16.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, donde está previsto que el plantel realice hoy su último entrenamiento de una semana en la que Felipe De la Riva sumó complicaciones: se lesionó Cristian Ojeda y, además, está en duda Zaid Romero. El mediocampista ofensivo, quien no pudo jugar ante San Martín de San Juan por estar suspendido, sufrió un esguince de rodilla y hoy será sometido a exámenes médicos para conocer la gravedad de su lesión. En tanto, el marcador central dio positivo de coronavirus en un test rápido de rutina, aunque no presentaba síntoma alguno. Por ello, más allá de ser aislado, fue sometido a un hisopado (PCR) para determinar si se trató de un falso positivo (algo probable con los test rápidos) o si, efectivamente, se encuentra contagiado. Sin Ojeda, el entrenador seguramente mantendrá a Germán Díaz como mediocampista ofensivo. Mientras que, llegado el caso de tener que reemplazar a Romero, ingresaría Maximiliano Pollacchi como primer marcador central y pasaría Rodrigo Cáseres a jugar como zaguero izquierdo. Después, la posibilidad de ubicar a Marcos Sánchez como lateral izquierdo (algo que De la Riva ya hizo en la parte final del partido ante San Martín) perdió fuerza ante la lesión de Ojeda, aunque tampoco habría que descartarla. En ese caso, Tomás Garro y Sergio Sosa o Luciano Vázquez podrían ser alternativas para ingresar por Facundo Rizzi en la formación titular. La nómina de lesionados del plantel Violeta la completan los delanteros Stéfano Zarantonello (sufrió un traumatismo que lo obligó a salir a último momento de la lista de convocados del encuentro pasado) y Juan Cruz Franzoni (se está recuperando de un desgarro que lo marginó de las últimas dos fechas). COMENZÓ LA 6ª Anoche se puso en marcha la sexta fecha de la Primera Nacional: en Mar del Plata, Alvarado de Mar del Plata derrotó 1-0 como local a Temperley y logró su primer triunfo en la Zona A. Para este viernes no hay programados encuentros, mientras que mañana sábado se disputarán cinco partidos, todos correspondientes a la Zona B. DE MUNER ES SANTO San Martín de Tucumán anunció a través de sus redes sociales que Pablo De Muner, quien se venía desempeñando como entrenador de la Reserva de Defensa y Justicia, será el nuevo DT del Ciruja y se convertirá en el reemplazante de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi.



DE MAL EN PEOR: TRAS UNA INSÓLITA ROJA EN ADROGUÉ, CRISTIAN OJEDA SUFRIÓ AHORA UN ESGUINCE DE RODILLA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a All Boys

