SE LARGA LA DÉCIMA La 10ª fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol comenzará hoy con cuatro encuentros, entre los que se destaca la visita de River Plate a Central Córdoba de Santiago del Estero (21.30 horas). Además, este viernes también jugarán: Talleres de Córdoba vs Unión de Santa Fe (15.00), Aldosivi de Mar del Plata vs Rosario Central (17.00) y Vélez Sarsfield vs Huracán (19.15). La programación continuará mañana con otros cuatro partidos: Newells vs Patronato (14.00), Sarmiento vs Lanús (16.15), San Lorenzo vs Argentinos Juniors (18.30) y Boca Juniors vs Atlético Tucumán (21.00). Luego, el domingo, se medirán: Colón vs Godoy Cruz (14.00), Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata (16.15), Arsenal vs Racing Club (18.30) e Independiente vs Defensa y Justicia (21.00). Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con Banfield vs Platense (21.15).



SIGALI RECUPERADO El campanense Leonardo Sigali dejó atrás la distensión en el glúteo mayor izquierdo que lo marginó del clásico frente a Independiente y se reintegró este jueves a los entrenamientos de Racing Club junto al resto de sus compañeros. Así, está disponible para el duelo que La Academia sostendrá el domingo ante Arsenal, aunque no está confirmada su presencia. SANTAS COMPLICACIONES Después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Santos de Brasil, el plantel de San Lorenzo sumó otras dos malas noticias: se conocieron tres casos positivos de coronavirus (los jugadores Andrés Herrera y Manuel Insaurralde y el ayudante de campo, Walter Ribonetto) y se confirmó que Franco Di Santo padece una distensión muscular que lo marginará del partido de mañana ante Argentinos Juniors y también del debut en la Copa Sudamericana frente a Huachipato. JUNIOR ADENTRO En el último duelo de la tercera y última ronda de la fase previa de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla venció 3-0 como local a Bolívar de Bolivia y ganó 4-2 la serie. De esta manera, el conjunto colombiano se convirtió en rival de River Plate en el Grupo D junto a Independiente Santa Fe de Bogotá y Fluminense de Brasil. EUROPA LEAGUE Ayer quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen. Villarreal superó 2-1 como local a Dinamo Zagreb y ganó la serie 3-1 en el global; Arsenal goleó 4-0 como visitante a Slavia Praga y se quedó 5-1 con el duelo; Manchester United volvió a vencer 2-0 a Granada, esta vez como local y cerró 4-0 la serie a su favor; y Roma salió beneficiado del empate 1-1 como local ante Ajax por la victoria 2-1 que había logrado en Holanda. Las semifinales serán: Arsenal vs Villarreal y Manchester United vs Roma. LIGA EUROPEAS La 32ª fecha de la Premier League comenzará hoy con el duelo Everton vs Tottenham (16.00, ESPN). En tanto, la 33ª jornada de la Ligue 1 de Francia se pondrá en marcha este viernes con el líder Lille recibiendo a Montpellier (16.00, ESPN). Mientras en Alemania, el escolta Leipzig abrirá la 29ª fecha de la Bundesliga con su enfrentamiento ante Hoffenheim. PRIMERA B METRO La séptima fecha del Torneo Apertura comienza este viernes con el partido entre Talleres de Remedios de Escalada (6º con 8 puntos) y Sacachispas (12º con 7 unidades). El encuentro se jugará desde las 19.00 con transmisión de DirecTV.

Breves: Fútbol

16 de Abril de 2021

