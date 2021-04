Fue anoche. La moto terminó debajo del auto y fue arrastrada unos 50 metros. Un Volkswgen Gol que transitaba desde el Arco hacia la plaza por Varela, colisionó anoche con una moto Gilera Smash que cruzaba por Liniers. El vehículo de menor porte terminó debajo del auto, que detuvo su trayectoria unos 50 metros más adelante. El fuerte sonido de la colisión, sumado a las chispas generadas por la moto contra el asfalto mientras era arrastrada por el auto, llamó la atención de quienes en frente se encontraban jugando en las canchas de fútbol 5, quienes inmediatamente llamaron al 911. El conductor de la moto, quien quedó en la esquina de Liniers, aparentemente no tenía heridas de consideración. Sin embargo fue trasladado por el SAME hasta el hospital San José. Del operativo participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina.

A pesar del impacto, aparentemente el motociclista no tenía heridas de consideración.



Fuerte colisión en avenida Varela y Liniers

