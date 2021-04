El encuentro se jugará desde las 16.00, con arbitraje de Gastón Suárez, quien reemplaza a Julio Barraza. En la formación titular Violeta también habrá modificaciones: ingresan Pollacchi, Bersano y Sosa. Cambio de horario. Cambio de árbitro. Cambios en la formación titular. ¿Cambia la mala racha? "Ojalá" se ilusionan los simpatizantes de Villa Dálmine que todavía no han podido ver ganar a su equipo en estas primeras cinco fechas del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. El partido que el Violeta disputará este sábado frente a All Boys como local por la sexta fecha de la Zona B sufrió modificaciones ayer debido a la pandemia de coronavirus: es que, por el reacomodamiento de horarios para evitar la circulación después de las 20.00, en Mitre y Puccini no se jugará desde las 16.30, sino desde las 16.00. Siempre con televisación de TyC Sports. El otro cambio que se confirmó ayer fue el del árbitro: Julio Barraza dio positivo de Covid-19 en la semana y por ello fue reemplazado por Gastón Suárez, quien dirigirá por undécima vez al equipo de nuestra ciudad (tres victorias, cuatro empates y tres derrotas hasta el momento con este referee). También definió cambios Felipe De la Riva en la formación titular: ingresarán Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano y Sergio Sosa. El marcador central será el reemplazante de Zaid Romero, quien finalmente dio positivo de coronavirus. Así, Rodrigo Cáseres volverá a jugar como segundo marcador central y formará dupla central con Pollacchi al igual que en las primeras cuatro jornadas. Por su parte, Bersano será la nueva apuesta del entrenador en el lateral izquierdo. Romero comenzó el campeonato en esa posición, pero en la última fecha jugó allí Facundo Rizzi, quien no convenció al DT. Y cuando se especulaba que Marcos Sánchez podía retroceder a ese lugar, la lesión de Cristian Ojeda (esguince de rodilla) llevó a De la Riva a mantenerlo en el mediocampo y a brindarle una chance a Bersano, quien nunca había sido convocado todavía (llegó a préstamo desde Talleres de Córdoba, donde disputó 10 partidos, dos de ellos en Copa Libertadores). El tercer cambio que introducirá el uruguayo en la formación titular es el de Sosa por Leandro Larrea. Así, "el Colo" (que tuvo un buen ingreso ante San Martín de San Juan) jugará adelante junto a Alejandro Gagliardi, postergando nuevamente a Luciano Vázquez. Entonces, la alineación Violeta que el entrenador confirmó ayer para enfrentar hoy a All Boys será: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez; Germán Díaz; Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Agustín Stancato, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Facundo Lando, Tomás Garro, Franco Costantino, Leandro Larrea y Luciano Vázquez. Villa Dálmine, cuyo comienzo de cuatro empates y una derrota ha estado lejos de las expectativas, recibirá hoy a un equipo que sorprendió con su buen arranque de campeonato: después de perder 3-1 en su debut ante Deportivo Morón como local, All Boys se recuperó y sumó 10 de los siguientes 12 puntos que disputó, con tres victorias consecutivas en sus últimas tres presentaciones (3-0 a Ferro, 2-0 a San Martín en San Juan y 2-0 a Tristán Suárez). Los de Floresta llegarán a Campana con dos bajas: su entrenador José "Pepe" Romero dio positivo de coronavirus, mientras el atacante Axel Rodríguez se desgarró en la última fecha. La probable formación del Albo esta tarde sería con: Ezequiel Mastrolía; Tomás Oneto, Facundo Butti, Mauro Maidana, Facundo Cardozo; Gastón Díaz, Jonathan Blanco, Lucio Compagnucci, Ariel Lucero o Jonathan Requena; Milton Céliz y Marco Iacobellis. La nómina de convocados del visitante se completa con Javier Bustillos, Facundo Ardiles, Tomás Garófalo, Lautaro Lusnig, Facundo González, Lautaro Guzmán, Tomás Kolln, Darío Stefanatto, Facundo Espósito y Míqueas González.



SERGIO SOSA VUELVE A LA TITULARIDAD Y JUGARÁ JUNTO A GAGLIARDI EN ATAQUE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 35. En 34 partidos, Villa Dálmine ganó 15 veces; All Boys, en 12 oportunidades; y empataron en 7 oportunidades. El Violeta convirtió 34 goles, mientras el Albo marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 17 partidos: Villa Dálmine ganó 9 (19 goles); All Boys venció 3 veces (12 goles); y empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 17 encuentros: Villa Dálmine ganó 6 (15 goles); All Boys venció en 9 (19 goles); e igualaron 2 veces. EL ÚLTIMO PARTIDO. El sábado 16 de noviembre de 2019, por la 13ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Brian Orosco. EL ÚLTIMO COMO LOCAL. El sábado 8 de abril de 2018, por la 22ª fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine ganó 1-0 con gol de Gonzalo Papa. APOSTILLAS. El Violeta acumula 5 partidos sin perder ante All Boys, con 3 victorias y 2 empates. Y como local suma 8 encuentros sin derrotas, con 5 triunfos y 3 empates. El último traspié en Campana fue el sábado 28 de septiembre de 1985, por la 30ª fecha de la Primera B: cayó 3-1, con goles de Fabián De Sarrasqueta (2) y Héctor Scotta para el cuadro de Floresta, descontando José Sayago para Villa Dálmine. MAXIMOS GOLEADORES: Dante Repetto y Francisco Ramón Portillo por Villa Dálmine; y Fabián De Sarrasqueta por All Boys con 3 goles cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL El sábado 8 de abril de 2018, por la 22ª fecha de la B Nacional 2017/18, Villa Dálmine ganó 1-0 con gol de cabeza del uruguayo Gonzalo Papa. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Favio Durán. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Jorge Córdoba. ALL BOYS (0): Nahuel Losada; Gabriel Romero, Sebastián Ibars, Ignacio Vázquez, Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canhué, Leandro Barrera; Maximiliano Salas y Martín Giménez. DT: Mariano Ferrero. SUPLENTES: Matías Vaccaneo, Facundo Melillan, Ezequiel Ovejero, Federico Gino, Brian Guerra, Facundo Castro y Matías Sandoval. GOLES: ST 33m Gonzalo Papa (VD). CAMBIOS: ST 20m Sandoval x Giménez (AB); 21m Ovejero x Stefanatto (AB) y Córdoba x Durán (VD); 30m Jourdan x Sánchez (VD); 34m Guerra x Barrera (AB); y 44m Falcón x Burzio (VD). AMONESTADOS: Sánchez y Córdoba (VD); García, Canhué y Stefanatto (AB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Ramiro López.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGARON EN CAMPANA, EL VIOLETA SE IMPUSO CON UN CABEZAZO DE GONZALO PAPA. OTROS CUATRO PARTIDOS La sexta fecha de la Zona B comenzará hoy y tendrá, además de Villa Dálmine vs All Boys, otros cuatro partidos que se disputarán esta tarde: Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano (15.00), Barracas Central vs Deportivo Morón (15.30), Instituto vs Ferro Carril Oeste (15.30) y Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez (17.00). Los líderes de la Zona B son Güemes de Santiago del Estero e Independiente Rivadavia de Mendoza con 13 puntos, mientras All Boys y Brown de Adrogué se ubican por detrás con 10 unidades. Por su parte, el Violeta acumula 4 puntos y comparte la 13ª posición.

Con cambio de horario y árbitro, Villa Dálmine recibe esta tarde a All Boys

