Acciardi, sobre los dichos del Presidente: "Su mensaje lastimó y desmotivó a todo el personal de salud"

La secretaria de Salud lamentó el "desafortunado" comentario del primer mandatario y valoró el compromiso y esfuerzo que todo el sector viene realizando desde el inicio de la pandemia. Al ser consultada por los dichos del presidente Alberto Fernández que acusó que el personal de salud "se relajó", la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, aseguró que "no suman y desmotivan". "Todos los que integran el sistema sanitario no están relajados, sino que están sumamente agotados porque nunca dejaron de trabajar. La guardia hace más de un año que está atendiendo constantemente pacientes con y sin Covid-19", indicó la secretaria. Y agregó: "No comparto ese mensaje desafortunado porque lastimó y desmotivó al personal de salud que estuvo trabajando todo el año sin parar y que ahora se encuentra con un crecimiento de pacientes complicados". "Todos los médicos, enfermeros, mucamas, auxiliares y administrativos día a día demuestran su vocación y el compromiso que tienen con la comunidad y que un presidente los descalifique de esa manera es lamentable", manifestó Acciardi. No obstante, explicó que el personal de salud que atiende a pacientes con Coronavirus no suele ser el mismo que un médico especialista que lo hace en un consultorio externo y pudo resolver otro tipo de problemáticas. Por último, ponderó que "a nivel nacional se colapsó el sistema de salud porque hay una suba de casos de Covid-19 y la mayoría de los contagios en la población se producen afuera del ámbito hospitalario".

