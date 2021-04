Algo fundamental antes de comenzar a hablar de cualquier tema es tener un mínimo conocimiento del mismo y utilizar los términos correctos. En el país hay un porcentaje de ciudadanos con algún tipo de discapacidad. No tienen capacidades diferentes, capacidades diferentes tienen una taza y una cacerola, no son especiales, especiales son las pizzas, no tienen capacidades especiales, capacidades especiales tienen los superhéroes de las películas. Y no son retrasados porque retrasados suelen venir los colectivos. Las personas con discapacidad tienen el derecho de que se los considere igual que al resto, fundamentalmente que no se los menosprecie ni se menoscabe su capacidad de entender. EL Sr. Presidente dice que no pueden concurrir a los servicios porque no entienden. Según él las maestras que los atienden le cuentan que no comprenden el riesgo y los cuidados. De ser así el problema son las maestras. Las personas con discapacidad SI COMPRENDEN, aún los que presentan patologías más severas por imitación adoptan las medidas básicas de cuidados. En algunos casos puede llevar más tiempo, en otros hay que poner en práctica técnicas especiales para que incorporen los hábitos. Pero logran hacerlo y para eso los centros en los que se atienden (escuelas, centros de día, talleres etc.) deben contar con el personal capacitado para llevar adelante este tipo de aprendizajes. Tendrían que visitar esos lugares y ver de primera mano como cumplen con todos los protocolos, en muchos casos mejor que las personas sin discapacidad. Estuvieron más de un año sin atención presencial, viendo vulnerados todos sus derechos y cuando empezaban a retomar sus actividades se les dice que no pueden continuar haciéndolo porque no entienden. Parece ser que se les dice: "por tu culpa que no entendés quédate encerrado". Grave error, el que no entiende es un estado que frente a los problemas que se le presentan, en muchos casos por su incapacidad de gestionar, empieza a buscar culpables en el lugar equivocado. Las personas con discapacidad entienden cuales son los riesgos, cuales son los cuidados y por suerte cuáles son sus derechos.



Mariela Barberis - Directora de APID

Especiales son las pizzas

Por Mariela Barberis

