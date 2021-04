» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 17/abr/2021 de La Auténtica Defensa. El ColProBa advierte que el sistema de justicia bonaerense se encuentra en riesgo de colapso







En una nota dirigida al Gobernador Kicillof, desde el Colegio de Abogados de la Provincia manifiestan su preocupación por la falta de nombramientos de Magistrados y Funcionarios. Contando el interinato del Dr. José Luis Castagno en la Fiscalía General, en nuestro distrito judicial hay 13 puestos vacantes. "Es nuestra intención poner de manifiesto que el sistema de justicia se encuentra en riesgo de colapso. El número de vacantes ya no sólo produce una disminución en la calidad y demora en los tiempos del servicio. También será la causa principal de la denegación de justicia en algunos fueros y departamentos judiciales a la brevedad", señala una nota fechada este lunes que fuera remitida por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.Ba.) al gobernador Axel Kicillof. Firmada por Mateo Laborde, el presidente de la entidad provincial a la cual pertenece el Colegio de Abogados Zárate Campana, la nota también manifiesta la "preocupación en torno a la situación actual del servicio de justicia en el ámbito provincial y puntalmente por la creciente vacancia en cargos de magistradas y magistrados, así como funcionarios del Ministerio Público que requieren para su designación el trámite" al tiempo que señala la situación "alarmante" particularmente en los "fueros laboral, penal y en la Justicia de Paz Letrada". En este sentido, vale recordar que en el Departamento Judicial Zárate Campana son varias las vacancias a cubrir, incluyendo la de Fiscal General, puesto que es ocupado interinamente por el Dr. José Luis Castaño, luego de la jubilación de Liliana Maero en noviembre de 2018. Los cargos pendientes también incluyen a 3 jueces laborales, 1 Juez de Cámara en lo Civil y Comercial; 1 Juez de Paz, 1 Agente Fiscal; 1 Defensor Oficial; 4 cargos en el Tribunal Criminal; y 1 en el Juzgado Responsabilidad Penal Juvenil. LOS FISCALES La semana pasada, difundimos en estas páginas un comunicado de similares características emitido por la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires (FISCALESBA) en el que advierten que el Servicio de Justicia Bonaerense en materia Penal está a próximo a colapsar. "Las cuestiones sometidas a nuestra intervención, suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad", señala el extenso texto emitido por FISCALESBA, entidad que cuenta con la adhesión de la mayoría de los fiscales en funciones de nuestro Departamento Judicial. Entre otras cuestiones, el documento señala que los fiscales son "los encargados de dirigir y promover la acción penal de la mayoría de los delitos que se cometen en la Provincia de Buenos Aires. Nuestro ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan en su territorio". En ese sentido, se recuerda también que "desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45 mil efectivos en actividad a 90 mil. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia", al tiempo que "en el año 2007 se iniciaron más de 500 mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el año 2019 donde se registraron casi 1 millón", para finalizar concluyendo: "la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar".

La nota firmada por Laborde pone el acento en los fueros Laboral, Penal y en la Justicia de Paz Letrada. ELECTORES DEPARTAMENTALES Ayer tuvo lugar en nuestro Departamento Judicial el acto eleccionario en el que los doctores Mariano Magáz y Mariano Chausis fueron ungidos como electores departamentales. A fin de mes, concurrirán al plenario provincial donde se elegirá a los representantes de los jueces de segunda instancia ante el Consejo de la Magistratura por un período de cuatro años. Chausis es Juez Correccional y Magáz es Juez de Cámara. El acto eleccionario fue una formalidad, dado que los integrantes del Concejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios Zárate Campana los propusieron y promovieron electores sin mediar otros postulantes para una eventual contienda.

El ColProBa advierte que el sistema de justicia bonaerense se encuentra en riesgo de colapso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar