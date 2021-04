José Abel Perdomo

No debería extrañarnos el enorme nivel de cinismo que podemos observar en los grandes medios de comunicación dado que no es la primera vez que lo practican. Recordemos la feroz campaña instigada y financiada por los conocidos fondos buitres cuando se discutía en el tribunal neoyorquino del terrorífico juez Thomas Griesa el reclamo de esos mismos fondos buitres y que el gobierno de Cambiemos pagó íntegramente sin chistar con el consiguiente perjuicio para nuestro país. En aquella oportunidad el buitre Paul Singer creó una fuerza de tareas, task force en inglés, mediática en nuestro país que como vimos obtuvo muy buenos resultados a partir del triunfo de Mauricio Macri. Tengamos en cuenta que el fondo de inversión BlackRock es accionista del laboratorio Pfizer del cual esos medios hacen permanente un notorio lobby sin ponerse colorados. Primero era que la "vacuna rusa" era veneno, luego que las vacunas no iban a venir y ahora confunden a propósito la vacuna Sinopharm con la Sinovac. El prefijo "sino" quiere decir que son chinas pero son dos vacunas diferentes de dos laboratorios distintos. Aquí se está aplicando Sinopharm y en Chile Sinovac que parece que es menos eficaz. Es difícil suponer que se trata de falta de comprensión lectora. Es preocupante escuchar al jefe de gobierno porteño acusar a la nación por el retraso en la disponibilidad de vacunas cuando todos y especialmente él sabemos que se debe al incumplimiento de los contratos firmados con distintos laboratorios y que se trata de un problema de casi todos los estados debido a las políticas neoliberales de dejar la salud pública en manos de los mercados que mal que le pese son precisamente las políticas que aplica el propio Rodríguez Larreta en su ciudad. Todos sabemos que decir solamente parte de la verdad es una forma de mentir. Se hace hincapié en el bajo contagio en las aulas cuando todos saben que el problema radica en la enorme circulación de personas que la presencialidad implica en la ida y la vuelta de los alumnos y sus acompañantes a las escuelas y esto es lo que se busca evitar. Como un aporte solidario sería bueno que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dialogue con el resto del mundo para explicarles que lo que todos esos países están haciendo no es lo correcto. Es realmente esclarecedor que el empresario Claudio Belocopitt dueño de Swiss Medical Group y del 40% del canal de televisión América TV se manifieste desesperado por el colapso de los sanatorios privados de CABA y que al mismo tiempo los medios sigan empecinados en una campaña negacionista. Cómo decía Mafalda "Paren el mundo que me quiero bajar". Realmente desopilante es la teoría de Viviana Canosa que dice que mediante metales en los hisopados éstos dan siempre resultado positivo. Este verdadero fraude en los testeos realizados en todo el planeta surge de una de las usinas más importante del negacionismo como lo es la organización "Médicos por la verdad" que difunde información falsa o que carece de todo fundamento científico y de la cual la señora Canosa es ferviente admiradora. Lo cierto es que en la alianza Juntos por el Cambio prevalece el sector bolsonarista liderado por Patricia Bullrich al que sólo le importa causar el mayor daño posible como medio para cosechar votos sin importar las consecuencias de contagios y muertes que esto signifique. Ya nuestro país ha sufrido estrategias como ésta. Recordemos que el General Galtieri mandó a miles de chicos a la guerra de Malvinas para tratar de perpetuar la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia. Deberíamos preguntarnos si alguna vez se harán cargo de los miles de contagios y muertes que producen en quienes todavía les creen. Por lo menos deberían sufrir la condena social proporcional al daño causado. Ni olvido ni perdón.

Opinión:

Terrorismo sanitario

José Abel Perdomo

